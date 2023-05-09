Бесплатные концерты, выставки, встречи: афиша Одессы 9-11 мая

Бесплатные выставки, лекции, концерты и кино: афиша Одессы 5-7 мая Первый уикенд последнего месяца весны. Солнце пригревает так, что охото больше находиться на улице, чем в помещении. Поэтому в городе еще больше событий происходит именно на свежем воздухе. Посмотрите, что предлагается вам в эти выходные не только в Одессе, но и в области. ПОДРОБНЕЕ

Бесплатные концерты, джаз, поэзия и кино: афиша Одессы 28-30 апреля Последние выходные апреля. Насыщенные, цветущие, наполненные джазом. В апреле Одесса присоединилась к празднованию Всемирного дня джаза. Именно поэтому за месяц на разных площадках города звучала Музыка Победы. В эти выходные вы услышите джаз и парк Шевченко и в городском саду, в галереях и церквях. Присоединяйтесь к этим бесплатным событиям и впустите джаз в сердце, тогда и душа начнет петь и оживать.

А еще мы подготовили новости событий не только для одесситов, но и для жителей области. Нам радостно, что интересные бесплатные события проходят в разных городах нашей области. Не упустить самое интересное поможет наша афиша. ПОДРОБНЕЕ