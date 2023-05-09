Бесплатные концерты, выставки, встречи: афиша Одессы 9-11 мая

Дни памяти и траура по тем, кто боролся с нацизмом и победил. Эти дни в условиях нынешней войны приобретают новые смыслы, переосмысления. Мы также идем к Победе над страшным врагом, угрожающим миру всей Европе. И мы обязательно Победим!
Что: Установление рекорда Украины Всеукраинской движения
Где: Онлайн
Когда: 10 мая, 10:05
Мысли через время: актуальность книги Юрия Липы “Распределение России”
Где: Онлайн
Когда: 10 мая, 12:00
Подключиться к конференции Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/83842172073…
Идентификатор конференции: 838 4217 2073
Код доступа: 550623
Встреча, посвященная песням Одесской киностудии
Где: Градоначальническая, 9, б-ка Паустовского
Когда: 10 мая, 13:30
Что: Открытие фотовыставки «Калейдоскоп мгновений под названием жизни» Ларисы Кавериной.
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 10 мая, 16:00
Что: Лекция «От интима – к мировоззрению».
Где: Градоначальническая, 9, б-ка Паустовского
Когда: 11 мая, 13:30
Что: Лекция «Большой побег 1943 — 1945 годов»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 11 мая, 15:00