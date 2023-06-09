Бесплатные ярмарки, лекции, форум и концерт: афиша Одессы 9-11 июня

Бесплатные выставки, концерты и экскурсии: афиша Одессы 26-28 мая Весна почти промелькнула. Давайте проведем ее, несмотря ни на что, с благодарностью хотя бы за то, что она была в нашей жизни. Провожать весну будем выставками и концертами. Не упустите, в эти дни их будет очень много. ПОДРОБНЕЕ

Концерт ко Дню пехоты и джаз на балконе: бесплатные события Одессы 20-21 мая Музыка всегда поддерживает и в мирные времена, и в трудные. А еще она помогает собирать средства для наших воинов. Именно поэтому в эти выходные так много будет музыки в парках и на улицах города. Приходите на концерты, поддерживайте музыкантов аплодисментами, а воинов – донатами! ПОДРОБНЕЕ