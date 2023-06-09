Новости Одессы и Одесской области

Бесплатные ярмарки, лекции, форум и концерт: афиша Одессы 9-11 июня

Бесплатные ярмарки, лекции, форум и концерт: афиша Одессы 9-11 июня

На днях украинцы снова стали одной семьей, постигшей беда. Трагедия на Каховской ГЭС отозвалась в сердцах одесситов. В воскресенье, в парке Горького состоится особый День поддержки переселенцев. Волонтеры собирают деньги и корма для спасенных животных из Херсонской области.
Особым будет и книжный форум «украинская книга на Одесщине», во время которого пройдут Интеллект форму, художественная ярмарка, презентации, встречи с авторами и выставки одесских и киевских художников. События будут проходить в Одесской национальной научной библиотеке, а также в библиотеках города.

  • Что: Книжный форум «Украинская книга на Одесчине»
  • Где: Пастера, 13, Национальная Библиотека 
  • Когда: 9-11 июня 
  • Всі події http://odnb.odessa.ua/img/novini_2023/4148/programa-hhiii-vseukrayinska-vistavka-forum-ukrayinska-kniga.pdf
    афиша
  • Что: Художественная ярмарка
  • Где: Пастера, 13, Национальная Библиотека 
  • Когда: 9-11 июня 
  • https://fb.me/e/HxN9NdTl
    афиша
  • Что: Творческая встреча с Андреем Кокотюхой
  • Где: Пастера, 13, Национальная библиотека
  • Когда: 9 июня, 14:00
  • https://fb.me/e/19JuGlKBj
    афиша
  • Что:Лекция «Проводник поколения героев: Евгений Коновалец»
  • Где: https://us04web.zoom.us/j/73606160225…
  • Когда: 9 июня, 15:00
  • https://fb.me/e/2UgV4Heea
    афиша 
  • Что: Концерт “Июньская палитра”
  • Где: Концертная площадка “Ракушка”
  • Когда: 9 июня, 16:00
  • https://t.me/odesacityofficial/17962
    афиша
  • Что: Открытие студенческой выставки графики и акварели
  • Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
  • Когда: 9 июня, 16:00
  • https://fb.me/e/1kbr3drjg
    афиша
     
  • Что: Встреча «Моя первая работа в IT во время войны»
  • Где: Канатная, 22, Гилель 
  • Когда: 10 июня, 11:00
  • Реєстрація: https://blog.ithillel.ua/…/my-first-job-in-it-event-in… 
  • https://fb.me/e/3x1rA6sMq
    афиша
  • Что: Концерт учащихся музыкальной школы им. Татьяны Боевой
  • Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
  • Когда: 10 июня, 12:00
  • https://www.facebook.com/photo/?fbid=565916675692343&set=a.235444408739573
    афиша
  • Что: Сказкотерапия
  • Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого
  • Когда: 10 июня, 15:00
  • https://fb.me/e/Yo6HJfnn
    афиша
  • Что: Литературно-музыкальная композиция «Бабочка и танки»
  • Где: Маразлиевская, 7, Всесмирный клуб одесситов
  • Когда: 10 июня, 16:00
  • https://fb.me/e/1fCJFdeTO
    афиша
     
  • Что: Презентация альманаха “Дерибасовскач — Ришельевская”
  • Где: Маразлиевская, 7, Всесмирный клуб одесситов
  • Когда: 11 июня, 14:00

 

  • Что: День поддержки переселенцев, День поддержки животных Херсонщины
  • Где: Парк Горького 
  • Когда: 11 июня, 14:00
  • ​​https://t.me/sem_sorok/4927
    афиша
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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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