Бесплатные ярмарки, лекции, форум и концерт: афиша Одессы 9-11 июня

На днях украинцы снова стали одной семьей, постигшей беда. Трагедия на Каховской ГЭС отозвалась в сердцах одесситов. В воскресенье, в парке Горького состоится особый День поддержки переселенцев. Волонтеры собирают деньги и корма для спасенных животных из Херсонской области.
Особым будет и книжный форум «украинская книга на Одесщине», во время которого пройдут Интеллект форму, художественная ярмарка, презентации, встречи с авторами и выставки одесских и киевских художников. События будут проходить в Одесской национальной научной библиотеке, а также в библиотеках города.
- Что: Книжный форум «Украинская книга на Одесчине»
- Где: Пастера, 13, Национальная Библиотека
- Когда: 9-11 июня
- Всі події http://odnb.odessa.ua/img/novini_2023/4148/programa-hhiii-vseukrayinska-vistavka-forum-ukrayinska-kniga.pdf
- Что: Художественная ярмарка
- Где: Пастера, 13, Национальная Библиотека
- Когда: 9-11 июня
- https://fb.me/e/HxN9NdTl
- Что: Творческая встреча с Андреем Кокотюхой
- Где: Пастера, 13, Национальная библиотека
- Когда: 9 июня, 14:00
- https://fb.me/e/19JuGlKBj
- Что:Лекция «Проводник поколения героев: Евгений Коновалец»
- Где: https://us04web.zoom.us/j/73606160225…
- Когда: 9 июня, 15:00
- https://fb.me/e/2UgV4Heea
- Что: Концерт “Июньская палитра”
- Где: Концертная площадка “Ракушка”
- Когда: 9 июня, 16:00
- https://t.me/odesacityofficial/17962
- Что: Открытие студенческой выставки графики и акварели
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 9 июня, 16:00
- https://fb.me/e/1kbr3drjg
- Что: Встреча «Моя первая работа в IT во время войны»
- Где: Канатная, 22, Гилель
- Когда: 10 июня, 11:00
- Реєстрація: https://blog.ithillel.ua/…/my-first-job-in-it-event-in…
- https://fb.me/e/3x1rA6sMq
- Что: Концерт учащихся музыкальной школы им. Татьяны Боевой
- Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
- Когда: 10 июня, 12:00
- https://www.facebook.com/photo/?fbid=565916675692343&set=a.235444408739573
- Что: Сказкотерапия
- Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого
- Когда: 10 июня, 15:00
- https://fb.me/e/Yo6HJfnn
- Что: Литературно-музыкальная композиция «Бабочка и танки»
- Где: Маразлиевская, 7, Всесмирный клуб одесситов
- Когда: 10 июня, 16:00
- https://fb.me/e/1fCJFdeTO
- Что: Презентация альманаха “Дерибасовскач — Ришельевская”
- Где: Маразлиевская, 7, Всесмирный клуб одесситов
- Когда: 11 июня, 14:00
- Что: День поддержки переселенцев, День поддержки животных Херсонщины
- Где: Парк Горького
- Когда: 11 июня, 14:00
- https://t.me/sem_sorok/4927