Бесплатные ярмарки, концерты и кино: афиша Одессы 12-14 мая

Эти выходные будут объяты звуками музыки, ведь множество концертов состоится в парках, на площадках Одессы и в домах культуры и на площадях поселков и городков нашей области. Все эти концерты будут посвящены Дню матери, который мы празднуем во второе воскресенье мая. Именно поэтому не забудьте поздравить мамочек и сходить с ними на концерт, выставку или просто прогуляться к морю или парку.
- Что: Благотворительная ярмарка “Букет Украины”
- Где: Летний театр, Городской сад
- Когда: 12-14 мая, 12:00 — 20:00
https://t.me/sem_sorok/4797
- Что: Такой волнующий Николай Фитилев
- Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
- Онлайн: https://us04web.zoom.us/j/72316102003
- Когда: 12 мая, 15:00
https://fb.me/e/17qNUEoUO
- Что: Поэтическая встреча “Люминарий”
- Где: Троицькая, 49/51, б-ка Грушевского
- Когда: 13 мая, 13:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=674208121381721&set=a.470583065077562
- Что: Концерт Джаз — музыка Победы
- Где: Ротонда, Городской сад
- Когда: 13 мая, 14:00
- Что: День семьи
- Где: Парк Шевченко, Сцена “Ракушка”
- Когда: 13 мая, 15:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=551853053765372&set=a.235444408739573
- Что: Концерт ко Дню матери
- Где: Летний театр, Городской сад
- Когда: 14 мая, 14:00
https://www.facebook.com/photo?fbid=551831807100830&set=a.235444408739573
- Что: День поддержки переселенцев
- Где: Парк Горького
- Когда: 14 мая, 14:00
https://t.me/sem_sorok/4804
- Что: Благотворительный концерт «Весеннее вдохновение»
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 14 мая, 16:30
https://fb.me/e/Ucu2yXWO
События в Одесской области
Арцизская громада
https://www.facebook.com/photo?fbid=1782083792206167&set=gm.1644272589380146&idorvanity=386069978533753
- Что: Концерт ко Дню матери
- Где: с. Виноградовка, Дом культуры
- Когда: 12 мая, 16:00
- Что: Концерт ко Дню матери
- Где: с. Прямобалка, центр села
- Когда: 12 мая, 18:00
- Что: Концерт ко Дню матери
- Где: с. Плоцк, Дом культури
- Когда: 12 мая, 20:00
- Что: Концерт ко Дню матери
- Где: с. Холмское, Дом культури
- Когда: 14 мая, 19:00
- Что: Мероприятия для переселенок
- Где: г. Измаил, пр-т. Мира, 44
- Когда: 12-14 мая
Запись и дополнительная консультация по телефону: +380 (96) 065 47 26
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- Что: Семейный праздник
- Где: г. Чорноморск, Центральная библиотека
- Когда: 12 мая, 13:00
https://www.facebook.com/photo?fbid=631837852296460&set=a.407554088058172
- Что: Благотворительный концерт ко Дню семьи и матери
- Где: Любашевка, площадь возле Дома культуры
- Когда: 13 мая, 17:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1535745340284929&set=a.125731854619625
- Что: Показ фильма “Лють”
- Где: г. Балта, Кинотеатр “Родина”
- Когда: 13 мая, 19:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=719306820199631&set=gm.6520966014588242&idorvanity=1351508394867389
- Что: Благотворительный концерт
- Где: с. Долинское, Саратской громады
- Когда: 13 мая, 19:30
https://www.facebook.com/groups/202042093658327