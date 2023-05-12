Бесплатные ярмарки, концерты и кино: афиша Одессы 12-14 мая

Бесплатные концерты, выставки, встречи: афиша Одессы 9-11 мая Дни памяти и траура по тем, кто боролся с нацизмом и победил. Эти дни в условиях нынешней войны приобретают новые смыслы, переосмысления. Мы также идем к Победе над страшным врагом, угрожающим миру всей Европе. И мы обязательно Победим! ПОДРОБНЕЕ

Бесплатные выставки, лекции, концерты и кино: афиша Одессы 5-7 мая Первый уикенд последнего месяца весны. Солнце пригревает так, что охото больше находиться на улице, чем в помещении. Поэтому в городе еще больше событий происходит именно на свежем воздухе. Посмотрите, что предлагается вам в эти выходные не только в Одессе, но и в области. ПОДРОБНЕЕ