Новости Одессы и Одесской области

Бесплатные ярмарки, концерты и кино: афиша Одессы 12-14 мая

Бесплатные ярмарки, концерты и кино: афиша Одессы 12-14 мая

Эти выходные будут объяты звуками музыки, ведь множество концертов состоится в парках, на площадках Одессы и в домах культуры и на площадях поселков и городков нашей области. Все эти концерты будут посвящены Дню матери, который мы празднуем во второе воскресенье мая. Именно поэтому не забудьте поздравить мамочек и сходить с ними на концерт, выставку или просто прогуляться к морю или парку.

  • Что: Благотворительная ярмарка “Букет Украины”
  • Где: Летний театр, Городской сад
  • Когда: 12-14 мая, 12:00 — 20:00
    https://t.me/sem_sorok/4797
  • Что:  Концерт Джаз — музыка Победы
  • Где: Ротонда, Городской сад
  • Когда: 13 мая, 14:00
  • Что: День поддержки переселенцев
  • Где: Парк Горького
  • Когда: 14 мая, 14:00
    https://t.me/sem_sorok/4804

  • Что: Благотворительный концерт «Весеннее вдохновение»
  • Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
  • Когда: 14 мая, 16:30
    https://fb.me/e/Ucu2yXWO

 

События в Одесской области

Арцизская громада

https://www.facebook.com/photo?fbid=1782083792206167&set=gm.1644272589380146&idorvanity=386069978533753

  • Что: Концерт ко Дню матери
  • Где: с. Виноградовка, Дом культуры
  • Когда: 12 мая, 16:00

 

  • Что: Концерт ко Дню матери
  • Где:  с. Прямобалка, центр села
  • Когда: 12 мая, 18:00

 

  • Что: Концерт ко Дню матери
  • Где: с. Плоцк, Дом культури
  • Когда: 12 мая, 20:00

 

  • Что: Концерт ко Дню матери
  • Где: с. Холмское, Дом культури
  • Когда: 14 мая, 19:00

 

  • Что: Концерт ко Дню матери
  • Где: с. Виноградовка, Дом культури
  • Когда: 12 мая, 16:00

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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