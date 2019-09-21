Беранже в трактире и папиросы со вкусом молока: чем торговали в старой Одессе?

Торговые заведения появились в Одессе буквально сразу после ее основания. Сначала это были небольшие лавки, а уже через десяток лет в городе выросли роскошные магазины, которые ничем не уступали европейским. И торговали в них не только предметами первой необходимости — здесь можно было приобрести хорошие вина и табак.

В кабаках не только пили, но и пели

Если следовать статистике XIX века, то в Одессу за год ввозили около миллиона пудов вина. Кроме того, в области было много виноградников, и не меньшим спросом, чем импортные, у одесситов пользовались бессарабские и крымские вина. Кстати, водку одесситы не жаловали, хотя в магазинах приобрести ее можно было без труда и в бутылках любого объема.

В городе работали более 500 питейных заведений, множество мелких погребков и винных лавок. На Греческой улице находился один из крупнейших виноторговых магазинов Цезаря Гинанда, перечень товаров которого занимал более десятка страниц. Здесь можно было купить любые вина — от местных до элитных французских. Но вина в таких магазинах стоили недешево, поэтому многие предпочитали магазинчики попроще, а еще лучше — кабачки и винные погребки, где можно было выпить и пообщаться. Это совсем не значит, что в таких местах торговали плохим вином. Напротив, здешние напитки были весьма приличного качества.

На Дерибасовской находился популярный винный погребок, принадлежавший некоему месье Корэ. Хозяин был натурой музыкальной, и часто исполнял французские песни. В его репертуаре было много сатирических песенок Беранже, в которых тот высмеивал аристократов. Гости, особенно те, кто был уже навеселе, с удовольствием подхватывали песню, и их голоса сливались в огромный нестройный хор.

Однако пальму первенства по части пения держали итальянцы. Их кабачки располагались по соседству, но посетителей там всегда было много. Каждый из представителей самой музыкальной нации мира считал себя лучшим исполнителем и пел, не обращая внимания на других. Это напоминало кошачий концерт, однако, судя по всему, никому не мешало. Многие посетители даже умудрялись душевно беседовать в этом шуме.

А вот на углу Дерибасовской и Пушкинской располагалось настоящее «арт-кафе». Его завсегдатаями были артисты Городского театра, и любой гость мог встретить здесь многих одесских знаменитостей.

Одесских курильщиков привлекали «вкладышами»

Если исходить из сведений, почерпнутых в документах начала XIX века, одесситы были заядлыми курильщиками. Они потребляли около 10 кг табака в год на человека. Табак и сигары в Одессу привозили из Египта, Греции, Турции и Италии, а из Голландии поступал табак только по специальному заказу. В городе стали открывать перерабатывающие табачные фабрики, а в окрестностях — разбивать табачные плантации.

Купить табачные изделия можно было в магазинах, но одесситы предпочитали посещать площадь у Старого базара. Здесь можно было купить как самый дешевый табак, так иэлитные сорта и «сопутствующие товары» — от портсигаров и трубок до кальянов.

Во многих городах империи курить на улицах было категорически запрещено, так как там были деревянные дома и даже мостовые. В Одессе же, где все здания строили из камня, можно было беспрепятственно гулять по улицам с трубкой или папиросой. Разрешалось курить и в трактирах. Единственное место, где за эту пагубную привычку можно было поплатиться, был Городской театр.

Уже в то время дорогие сорта табака научились подделывать. Поэтому многие фабриканты и торговцы обращались к авторитетам в табачной области — консультантам и дегустаторам, которые помогали отбирать лучшие сорта табака.

Производители табачных изделий не брезговали и рекламой, благо в то время ее никто не запрещал. В папиросные коробки вкладывали специальные карты, из которых курильщик мог собрать целую коллекцию. Потом фабриканты додумались дополнять папиросы более «интеллектуальными» сюрпризами: напечатанным на бумаге анекдотами, стихами или афоризмами. Покупатели были в восторге, а вот у властей это вызывало недовольство, так как все эти вкладыши проходили мимо цензуры.

Среди лучших одесских производителей табака был Артем Попов. Уже тогда он создавал папиросы с разными вкусами. Например, на его фабрике выпускали папиросы «Молочные», которые имели вкус парного молока. Однако главным изобретением фабриканта стали папиросы «Сальве», которые считались лучшими в империи. Их производили на построенной по последнему слову техники фабрике, которая находилась на месте нынешнего Центрального универмага. Реклама этих папирос была философской и поэтичной: «Слава уходит, как дым, деньги уходят, как дым, жизнь уходит, как дым, но ничто так не вечно, как дым папирос «Salve».

Рисунок к «Казбеку» сделал одессит

Рисунок на папиросах «Казбек» — всадник на фоне кавказской вершины — был сделан одесситом Робертом Граббе, латышом по национальности. Он был сыном модистки и в детстве помогал матери, делая выкройки. В Одессе Роберт познакомился с Эдуардом Багрицким. Когда друзья уже жили в Москве, столичная табачная фабрика заказала Граббе оформление коробки новых папирос «Казбек». И художник использовал рисунок горца на коне, который когда-то был изображен на обложке книги Багрицкого «Юго-запад».

Фото: odessastory.info, sergekot.com, viknaodessa.od.ua