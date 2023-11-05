Бани Исаковича: как появилось знаменитое одесское здание

Знаменитое в Одессе гидропатическое заведение было основано в 1867 году Исааком Исаковичем в доме Абрама Эгиза по улице Преображенской, 45. В 1876 году оно было перестроено под водолечебницу малоизвестным архитектором Омарини. После смерти Исаковича бани перешли по наследству к его сыну, Самойлу Исаковичу, который установил там новое, привезенное из-за границы оборудование, и заведение приобрело статус банно-лечебного.

Водолечебница состояла из нескольких отделений: гидропатического, летнего минерального бассейна, пресных и минеральных ванн, душа, мужских и женских бань, а также зала ожидания для пациентов и кабинета врача. Посетители могли получить медицинскую консультацию от врачей, которых здесь работало трое — два в мужском отделении и один в женском. Воду для лечебных процедур и бань использовали исключительно из артезианских скважин.

При строительстве сооружений такого типа одесские архитекторы пытались придать им вид, который ассоциировался бы с турецкими банями или древнеримскими термами. Такие дома выглядели весьма необычно и ярко, однако в городе их было очень мало. Здание водолечебницы выстроено в романо-готическом стиле и имеет Г-образную форму. Центральная часть дома представляет собой четырехугольную башню, верхушка которой возвышается над крышей.

Угловые части здания украшены восьмиугольными колоннами, а отделка крыши весьма необычна — она заканчивается готическим фризом с ложными бойницами-машикули. На самой крыше устроен высокий аттик с филенками — декоративная стенка с резными углублениями. Что касается оконных проемов, то окна выглядели немного по-другому, однако до сегодняшнего дня они не сохранились.

Источники: photobuildings.com, archexplorer.wordpress.com