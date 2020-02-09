Аптечный самогон, приворотная Альтона и героин «от всего»: лекарственно-историческое путешествие с одесситом Александром Фридманом

«Одесская жизнь» уже однажды рассказывала об удивительном одессите, краеведе, издателе книг об Одессе Александре Фридмане. Его Музей эпиграфики на дому (конкретно — на веранде), который еще называют одесским музеем кирпича, знают многие. Но с недавних времен Александр Фридман открыл в собственной квартире еще один музей — познавательный, в лучшем понимании «из ряда вон», который я про себя назвала Музеем аптечного дела в Одессе.

И это тоже эпиграфика!

Чего здесь только не увидишь! И чего только не услышишь от необыкновенного хозяина квартиры на ул. Новосельского!

Ворота на кодовом замке. Нажимаю заветные (такие одесские!) цифры «7-40» — и попадаю во двор, а потом и в квартиру самого Александра Фридмана, захожу в комнату, которую он превратил в музей — и, конечно же, ахаю.

Баночки, пузырьки, пробирки, коробочки, бутылочки — от совсем крошечной до той самой «четверти», вмещающей в себя четверть ведра. И все это — с историческими надписями-гравировками-клеймами (эпиграфика!). И все это — настоящее, «фирменное», собранное воедино, дающее представление о том, как и, главное, чем лечили в Одессе в позапрошлом и начале прошлого века.

Как работает музей? Да все очень просто — вы приходите в гости к этому удивительному одесситу, и, гарантирую, с удовольствием погрузитесь в историческое прошлое любимого города, узнаете много нового. А еще сюда экскурсоводы приводят туристов. Те тоже ахают, поражаются, потому что удивляет практически все. Итак, в путь!

Это — аптека, а это — аптечный магазин

— Вот смотрите: крошечные бутылочки. Видите – они не пустые. Это реактивы, которые были закуплены для одесской фирмы Лемме, занимавшейся торговлей аптечными товарами. В конце ХIХ-го – начале ХХ веков аптечное дело в Одессе становилось настоящей индустрией. При этом из справочников Одессы того времени мы узнаем, что в городе были аптеки и аптечные магазины. Если упрощенно, то аптечный магазин — это примерно то, что мы сегодня называем аптекой, а вот в аптеках создавали лекарственные препараты. Обычно это производилось по рецепту врача. При этом каждая аптека имела свои собственные емкости, с собственной же маркировкой на них, — рассказывает Александр.

И вот ведь какая деталь: отпуск лекарств, по сути, производился примерно так же, как и сегодня — и по рецепту врача, и по совету аптекаря, и по «собственному желанию» одессита, зашедшего в аптеку. Краевед рассказывает, что ему даже известны случаи, когда одесситы того времени ходили лечиться не к врачу, а к аптекарю.

И еще. Одесские врачи обычно направляли пациента за выписанным им лекарством в конкретную аптеку. И, как поясняет Александр, дело тут не в коррупции, не в «откатах».

— Врач был очень заинтересован в результате. Потому внимательно изучал вопрос, «что и в какой аптеке», и отправлял пациента в ту, которой доверял сам на все сто, — говорит Александр.

А это что? Уж очень похоже на самогонный аппарат.

— Не просто похоже. Это, по сути, он и есть. Для многих лекарств необходимо было спиртное. На этом аппарате его и производили. Кстати, с помощью этого аппарата производилась и дистилляция воды, — рассказывает и показывает Александр.

Лечимся и наводим красоту опием, радием и героином

Конечно, невозможно рассказать обо всех увиденных экспонатах. Потому — об изюминках из аптечного прошлого города.

На полке вижу красивейшую керамическую коробочку с привлекательной крышечкой. Что это? Читаю: «Opiat». В свободной аптечной продаже тех времен?

— Совершенно верно. Абсолютно свободно. Равно как и крысиный яд, например. Покупали (смеется), как вы понимаете, не только для борьбы с грызунами, но и как «препарат» для быстрого решения других вопросов, например, с наследством. Стоял себе яд на витрине в аптечном магазине: берите, сколько хотите, — рассказывает Александр.

Ну, а чтобы мне «мало не показалось», добавляет в тему, что в прошлые времена радий использовался как… косметическое средство. Покупалась «волшебная» баночка, содержимое которой придавало лицу женщины желанную аристократическую бледность. Активное использование такого средства, конечно же, неизбежно приводило к «странной» смерти. Как подчеркивает Александр, «средство» запретили только в 1913 году.

Ну, и еще о «волшебных» средствах тех времен. Александр Фридман показывает мне рекламный проспект тех времен. Что рекламируется? Очередное чудодейственное средство — героин. Боже мой, для чего только его не рекомендовали! И от головной боли, и для красоты волос, и от бронхита, и от туберкулеза, и для того, чтобы дети спокойно спали по ночам…

Что входит в состав приворотной Альтоны?

Лекарственные препараты изготавливались «на месте», а еще привозились из-за границы. Вот заходит человек того времени в аптеку и просит волшебную эссенцию под названием «Альтона».

О, эта Альтона! Что за средство? Если очень упрощенно, то это импортное приворотное зелье. Александр сразу делает оговорку: с сегодняшней Виагрой не путать! Виагра возбуждает, Альтона «привораживала».

Бутылочка с Альтоной стоит себе среди прочих экспонатов на полке, а Александр рассказывает совершенно удивительную историю (одну из многих), чтобы дать понять, как «это работало». Представьте: два богатых семейства решают объединить капиталы. У одних — дочь, у других — сын. Надо бы молодых людей поженить. Ну, а чтобы не возникало проблем с темой «любит — не любит», молодого человека «накачивают» Альтоной. Причем, в «правильных» пропорциях под присмотром медсестры. И он таки влюбился. Вот только не в «нужную» невесту, а в ту самую медсестру (Альтона действует ну очень эффективно и быстро!), на которой вскоре и женился.

О секрете «зелья» спорили, его состав интересовал многих. Как рассказал Александр, формулу раскрыли совершенно случайно — в 70-х годах ХХ века в США. А все дело в том, что бутылочку (точно такую, какая есть в коллекции Александра) с Альтоной внутри обнаружили при раскопках свалки ХIХ века. К счастью, в ней было и само средство, которое и изучили специалисты-химики.

Итак, алоэ, ревень, горечавка, белая куркума, шафран, которые настаивались на разбавленном водой зерновом спирте — и вы получаете чудесную привораживающую Альтону!

Рождается новая коллекция?

… У Александра Фридмана есть что-то вроде девиза:

— Я не просто люблю Одессу. Я ее часть. Не она мне принадлежит, а я — ей. А это значит, как я уверен, что для города нужно что-то сделать. Вот я и сделал, — говорит он, не без гордости добавляя, что сам он — неисправимый оптимист.

Уже перед уходом обращаю внимание на полки со столовой посудой. Что она здесь делает?

Александр улыбается и достает две красивейшие столовые тарелки из давних времен. Один рисунок, один размер, чуть разнятся цвета и кое-что еще.

— Одна из них произведена в Англии. Это, как говорится, фирма. А вторая изготовлена, как мы обычно говорим в таких случаях, «на Малой Арнаутской». То есть, вторая тарелка — это красочный пример «чисто одесской подделки».

Услышала — подумала: я, кажется, присутствую при рождении еще одного тематического музея на дому у одессита Александра Фридмана?..

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