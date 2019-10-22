Алло: старт продаж iPhone 11 в Украине. Когда спрос превысил предложение

Компания Алло, лидер украинского рынка по продажам смартфонов и смарт-техники, решила поделиться своими мыслями на этот счет.

В этом году наша страна попала в 3-ю волну старта продаж iPhone 11 во всем мире, что позволило украинцам сделать предзаказ уже 4 октября с последующим выкупом новинки 11 октября. По ряду причин, ажиотаж на новые айфоны в этом году был крайне высок и смартфоны были распроданы достаточно быстро.

Почему люди покупают iPhone 11?

По мнению компании Алло, основным триггером для хорошего старта продаж послужили скидки на новинки, которые могли получить все клиенты, при условии предзаказа в определенные акционные даты. Также, по сравнению с прошлым годом, самая “доступная” версия iPhone 11 появилась в продаже одновременно с Pro-версиями, что положительно повлияло на общие продажи новинок. Именно iPhone 11 64 гб черного цвета стал самым популярным айфоном в этом году на старте продаж.

Но многих интересует и вопрос: “А как продажи Pro-версий по сравнению с прошлогодним Xs Max”. Компания Алло утверждает, что при сравнении продаж iPhone 11 Pro всех конфигураций с продажами iPhone Xs Max в прошлом году за одинаковый период, в этом году продажи новинок увеличились в 3 раза. Самая популярная модель этого года среди Pro-версий – iPhone 11 Pro 64 гб зеленого цвета.

Основные преимущества новых айфонов

Так почему же в этом году украинцы активнее покупают новинки? Помимо более приятных цен в сравнении с прошлым годом, возможности получить скидку при предзаказе в размере 2000 грн и дополнительных бонусах при использовании программы Алло-Обмен, покупатели по достоинству оценили новые “фишки” iPhone 11. Среди ключевых особенностей можно отметить:

Существенно возросшее время автономной работы у iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max

Улучшенные фотовозможности в виде нового “Ночного режима” для съемки при недостаточном освещении и дополнительная камера с ультрашироким объективом для съемки фото и видео с захватом 120°.

На данный момент в Украине наблюдается дефицит на iPhone 11 различных конфигураций. Представители компании Алло ожидают новое поступление смартфонов уже в ближайшие несколько недель.