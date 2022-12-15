Афиша событий Одессы на 16-18 декабря: бесплатные выставки, концерты, встречи

Сломя голову приближаются новогодние праздники. В этом году они будут особенными. В эти выходные открываются резиденции Святого Николая и праздничные ярмарки. Станьте Миколайчиками для своих близких, для новых соседей, для наших ВСУ. Мы желаем, чтобы в вашу жизнь пришло немного света и тепла (и это не об электричестве) и потому подготовили для вас подборку уютных предновогодних событий.
Что: Встреча с авторами альманаха «Одесский бокс в фотографиях»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 16 декабря, 14:00
Что: Финнисаж выставки Все или ничего
Где: Городской сад, гелерея ArtOdesa
Когда: 16 декабря, 16:00
https://fb.me/e/6ZbVQq809
Что: Концерт класса тубы
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия
Когда: 16 декабря, 17:30
https://fb.me/e/1JAXI4D5f
Что: Резиденция Святого Николая
Где: Парк Горького
Когда: 17 декабря, 12:00-16:00
https://fb.me/e/2nSMHI4Up
Что: Заседание клуба любителей книг
Где: Аркадийская аллея, 1 Кафе Top Waffel
.us/j/77919465634…
Когда: 17 декабря, 14:00
https://fb.me/e/4aivRj2iR
Что: Благотворительная музыкальная встреча “Степень взаимопонимания”
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 17 декабря, 16:00
https://fb.me/e/2gCVk1VoK
Что: Концерт Михаила Ксиды и Алексея Петухова
Где: Новощипной ряд, 2, ТРЦ Остров, 1 этаж
Когда: 17 декабря, 16:00
Что: ТЕDex в Одессе
Где: Нежинская, 77/79, Beit Grand
Когда: 17 декабря, 18:30
https://fb.me/e/1Ir1t9tOQ
Что: Спектакль для детей “Снежка”
Где: ТРЦ «Остров». 4 этаж
Когда: 18 декабря, 11:00
Что: Лекция Владимира Островского «Эти странные Деды Морозы»
Где: Новощипной ряд, 2, ТРЦ «Остров», 4 этаж
Когда: 18 декабря, 16:00
Что: Обзор Антинобелевской премии 2019 года.
Где: Онлайн
.com/…/1xFOUaW77mA9Qw682AqLO…/edit
Когда: 17 декабря, 15:00
https://fb.me/e/2XYyPL7Ht
Что: Лекция для детей “Животные стали архитекторами”
Где: Онлайн
Регистрация: https://docs.google.com/…/1mcn39Ti3AuqAiZ6R932lY60…/edit
Когда: 17 декабря, 13:00
<ahref=»https://fb.me/e/2rmM174QI» target=»_blank» rel=»nofollow noopener»>https://fb.me/e/7I1MQuDEQ
Каждую вторник и пятницу
Украинский разговорный клуб
• грамматика
• лексика
— игровые формы изучения языка
Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского
Вторник – 14:00
Пятница 13:30
Каждый четверг и воскресенье
С анятие на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр :
— для детей и подростков: начало в 15:00;
– для взрослых: начало в 16.00.
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1)
Каждая среда и суббота
Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00
Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Каждую субботу
Английский разговорный онлайн клуб “Takeup_English”
Первая группа с 16:00 до 17:30.
Вторая группа с 18:00 до 19:30.
Регистрация https://forms.gle/LDT6uoP8z4NGWkMb9
Каждую субботу
Заседание английского разговорного клуба ‘Pickwick club’
Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12:00
https://fb.me/e/2rmM174QI