Афиша событий Одессы на 16-18 декабря: бесплатные выставки, концерты, встречи

Сломя голову приближаются новогодние праздники. В этом году они будут особенными. В эти выходные открываются резиденции Святого Николая и праздничные ярмарки. Станьте Миколайчиками для своих близких, для новых соседей, для наших ВСУ. Мы желаем, чтобы в вашу жизнь пришло немного света и тепла (и это не об электричестве) и потому подготовили для вас подборку уютных предновогодних событий.

Что: Встреча с авторами альманаха «Одесский бокс в фотографиях»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 16 декабря, 14:00



Что: Финнисаж выставки Все или ничего

Где: Городской сад, гелерея ArtOdesa

Когда: 16 декабря, 16:00

https://fb.me/e/6ZbVQq809



Что: Концерт класса тубы

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия

Когда: 16 декабря, 17:30

https://fb.me/e/1JAXI4D5f



Что: Резиденция Святого Николая

Где: Парк Горького

Когда: 17 декабря, 12:00-16:00

https://fb.me/e/2nSMHI4Up



Что: Заседание клуба любителей книг

Где: Аркадийская аллея, 1 Кафе Top Waffel

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Когда: 17 декабря, 14:00

https://fb.me/e/4aivRj2iR



Что: Благотворительная музыкальная встреча “Степень взаимопонимания”

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 17 декабря, 16:00

https://fb.me/e/2gCVk1VoK



Что: Концерт Михаила Ксиды и Алексея Петухова

Где: Новощипной ряд, 2, ТРЦ Остров, 1 этаж

Когда: 17 декабря, 16:00



Что: ТЕDex в Одессе

Где: Нежинская, 77/79, Beit Grand

Когда: 17 декабря, 18:30

https://fb.me/e/1Ir1t9tOQ



Что: Спектакль для детей “Снежка”

Где: ТРЦ «Остров». 4 этаж

Когда: 18 декабря, 11:00



Что: Лекция Владимира Островского «Эти странные Деды Морозы»

Где: Новощипной ряд, 2, ТРЦ «Остров», 4 этаж

Когда: 18 декабря, 16:00



Что: Обзор Антинобелевской премии 2019 года.

Где: Онлайн

.com/…/1xFOUaW77mA9Qw682AqLO…/edit

Когда: 17 декабря, 15:00

https://fb.me/e/2XYyPL7Ht



Что: Лекция для детей “Животные стали архитекторами”

Где: Онлайн

Регистрация: https://docs.google.com/…/1mcn39Ti3AuqAiZ6R932lY60…/edit

Когда: 17 декабря, 13:00

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Каждую вторник и пятницу

Украинский разговорный клуб

• грамматика

• лексика

— игровые формы изучения языка

Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского

Вторник – 14:00

Пятница 13:30

Каждый четверг и воскресенье

С анятие на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр :

— для детей и подростков: начало в 15:00;

– для взрослых: начало в 16.00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1)

Каждая среда и суббота

Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00

Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Каждую субботу

Английский разговорный онлайн клуб “Takeup_English”

Первая группа с 16:00 до 17:30.

Вторая группа с 18:00 до 19:30.

Регистрация https://forms.gle/LDT6uoP8z4NGWkMb9

Каждую субботу

Заседание английского разговорного клуба ‘Pickwick club’

Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12:00

https://fb.me/e/2rmM174QI