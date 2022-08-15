Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 16-18 августа

А вы заметили, что чем ближе к осени, тем больше проходит деловых событий, конференций, круглых столов и специализированных лекций. Но пока лето мы делаем упор именно на бесплатных культурных событиях города. Впрочем, не забываем и об образовательных и спортивных мероприятиях. Выбирайте, что вам больше по душе и присоединяйтесь к активному сообществу города.

Что: Йога

Где: пер. Азарова

Когда: Каждое утро, 7:00

https://t.me/c/1488132039/4395



Что: Встреча с представителем Уполномоченного по защите государственного языка.

Где: Троицкая, 49/51, Б-ка Грушевского

Когда: 15 августа, 15:00

https://fb.me/e/2Hm0Vb0Yq



Что: Лекция Дианы Клочко «Почему мы знаем лицо Сковороды»

Где: Онлайн

Когда: 16 августа, 16:00

https://fb.me/e/mlOhhzY88



Что: Открытие выставки фотографа Александра Синельникова и художницы Елены Коламбет

Где: Городской сад, галерея АртОдесса

Когда: 16 августа, 17:00

https://fb.me/e/2dhtvR22i



Что: Презентация книги Серра Менекай «Из Алушты веют ветры»

Де: Онлайн https://us04web.zoom. us/j/6448168903…

Когда: 17 августа, 14:00

https://fb.me/e/3wW6F17AR



Что: Лекция: «Украинцы и грузины в совместной борьбе за свободу»

Где: Троицкая, 49/51, Б-ка Грушевского

Онлайн https://us04web.zoom. us/j/72662445753…

Когда: 17 августа, 15:00

https://fb.me/e/3vPBtvv9m



Что: Конференция «Шрифтовая Независимость»

Где: Онлайн

Регистрация Когда: 17 августа, 19:00

https://fb.me/e/3oRxBZck6



Что: Творческая встреча с украинской писательницей Еленой Печорной

Де: Онлайн https://us04web.zoom.us/j/76835188323…

Когда: 18 августа, 12:00

https://fb.me/e/1TwT22y4S



Что: Презентация книги Дмитрия Журавля «Никому ни слова…»

Где: Академика Королева, 46, Библиотека для юношества

Когда: 18 августа, 15:00

https://fb.me/e/5Pc0I4Sd8



Что: Интерактивная экскурсия для детей «Литературно-исторический вояж»

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 18 августа, 15:00

https://fb.me/e/3sigWIPrp



Что: Дискуссия: Восстановление городов как восстановление общества

Где: Онлайн

Когда: 18 августа, 16:00

https://fb.me/e/1LR0PmJPT



Каждую вторник и пятницу

Украинский разговорный клуб

грамматика

лексика

— игровые формы изучения языка

Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского

вторник — 14:00

Пятница 13:30

Каждый четверг и воскресенье

Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

для детей и подростков: начало в 15.00;

для взрослых: начало в 16.00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Каждая среда и суббота

Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00

Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)