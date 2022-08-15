Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 16-18 августа

А вы заметили, что чем ближе к осени, тем больше проходит деловых событий, конференций, круглых столов и специализированных лекций. Но пока лето мы делаем упор именно на бесплатных культурных событиях города. Впрочем, не забываем и об образовательных и спортивных мероприятиях. Выбирайте, что вам больше по душе и присоединяйтесь к активному сообществу города.
Что: Йога
Где: пер. Азарова
Когда: Каждое утро, 7:00
https://t.me/c/1488132039/4395
Что: Встреча с представителем Уполномоченного по защите государственного языка.
Где: Троицкая, 49/51, Б-ка Грушевского
Когда: 15 августа, 15:00
https://fb.me/e/2Hm0Vb0Yq
Что: Лекция Дианы Клочко «Почему мы знаем лицо Сковороды»
Где: Онлайн
Когда: 16 августа, 16:00
https://fb.me/e/mlOhhzY88
Что: Открытие выставки фотографа Александра Синельникова и художницы Елены Коламбет
Где: Городской сад, галерея АртОдесса
Когда: 16 августа, 17:00
https://fb.me/e/2dhtvR22i
Что: Презентация книги Серра Менекай «Из Алушты веют ветры»
Де: Онлайн https://us04web.zoom. us/j/6448168903…
Когда: 17 августа, 14:00
https://fb.me/e/3wW6F17AR
Что: Лекция: «Украинцы и грузины в совместной борьбе за свободу»
Где: Троицкая, 49/51, Б-ка Грушевского
Онлайн https://us04web.zoom. us/j/72662445753…
Когда: 17 августа, 15:00
https://fb.me/e/3vPBtvv9m
Что: Конференция «Шрифтовая Независимость»
Где: Онлайн
Регистрация Когда: 17 августа, 19:00
https://fb.me/e/3oRxBZck6
Что: Творческая встреча с украинской писательницей Еленой Печорной
Де: Онлайн https://us04web.zoom.us/j/76835188323…
Когда: 18 августа, 12:00
https://fb.me/e/1TwT22y4S
Что: Презентация книги Дмитрия Журавля «Никому ни слова…»
Где: Академика Королева, 46, Библиотека для юношества
Когда: 18 августа, 15:00
https://fb.me/e/5Pc0I4Sd8
Что: Интерактивная экскурсия для детей «Литературно-исторический вояж»
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 18 августа, 15:00
https://fb.me/e/3sigWIPrp
Что: Дискуссия: Восстановление городов как восстановление общества
Где: Онлайн
Когда: 18 августа, 16:00
https://fb.me/e/1LR0PmJPT
Каждую вторник и пятницу
Украинский разговорный клуб
- грамматика
- лексика
— игровые формы изучения языка
Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского
- вторник — 14:00
- Пятница 13:30
Каждый четверг и воскресенье
Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
- для детей и подростков: начало в 15.00;
- для взрослых: начало в 16.00.
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Каждая среда и суббота
Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00
Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)