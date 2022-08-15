Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 16-18 августа

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 16-18 августа

А вы заметили, что чем ближе к осени, тем больше проходит деловых событий, конференций, круглых столов и специализированных лекций. Но пока лето мы делаем упор именно на бесплатных культурных событиях города. Впрочем, не забываем и об образовательных и спортивных мероприятиях. Выбирайте, что вам больше по душе и присоединяйтесь к активному сообществу города.

Что: Йога
Где: пер. Азарова
Когда: Каждое утро, 7:00
https://t.me/c/1488132039/4395
йога

Что: Встреча с представителем Уполномоченного по защите государственного языка.
Где: Троицкая, 49/51, Б-ка Грушевского
Когда: 15 августа, 15:00
https://fb.me/e/2Hm0Vb0Yq

Что: Лекция Дианы Клочко «Почему мы знаем лицо Сковороды»
Где: Онлайн
Когда: 16 августа, 16:00
https://fb.me/e/mlOhhzY88

Что: Открытие выставки фотографа Александра Синельникова и художницы Елены Коламбет
Где: Городской сад, галерея АртОдесса
Когда: 16 августа, 17:00
https://fb.me/e/2dhtvR22i

Что: Презентация книги Серра Менекай «Из Алушты веют ветры»
Де: Онлайн https://us04web.zoom. us/j/6448168903…
Когда: 17 августа, 14:00
https://fb.me/e/3wW6F17AR

Что: Лекция: «Украинцы и грузины в совместной борьбе за свободу»
Где: Троицкая, 49/51, Б-ка Грушевского
Онлайн https://us04web.zoom. us/j/72662445753…
Когда: 17 августа, 15:00
https://fb.me/e/3vPBtvv9m

Что: Конференция «Шрифтовая Независимость»
Где: Онлайн
Регистрация Когда: 17 августа, 19:00
https://fb.me/e/3oRxBZck6

Что: Творческая встреча с украинской писательницей Еленой Печорной
Де: Онлайн https://us04web.zoom.us/j/76835188323…
Когда: 18 августа, 12:00
https://fb.me/e/1TwT22y4S

Что: Презентация книги Дмитрия Журавля «Никому ни слова…»
Где: Академика Королева, 46, Библиотека для юношества
Когда: 18 августа, 15:00
https://fb.me/e/5Pc0I4Sd8

Что: Интерактивная экскурсия для детей «Литературно-исторический вояж»
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 18 августа, 15:00
https://fb.me/e/3sigWIPrp
литературный музей приглашает

Что: Дискуссия: Восстановление городов как восстановление общества
Где: Онлайн
Когда: 18 августа, 16:00
https://fb.me/e/1LR0PmJPT

Каждую вторник и пятницу
Украинский разговорный клуб

  • грамматика
  • лексика

— игровые формы изучения языка

Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского

  • вторник — 14:00
  • Пятница 13:30

Каждый четверг и воскресенье

Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

  • для детей и подростков: начало в 15.00;
  • для взрослых: начало в 16.00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Каждая среда и суббота

Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00

Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить