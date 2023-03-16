Афиша Одессы: идем на бесплатные экскурсии, лекции и концерты

Вы тоже с нетерпением ждали этих выходных? Тогда запишите эти события, которые мы традиционно подбираем для вас накануне уик-энда.

Что: Презентация совместного исторического исследования Андрея Красножона и Александра Красовицкого

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 17 марта, 15:00

https://www.facebook.com/photo ?fbid=630487905753743&set=a.470583068410895



Что: Краеведческая лекция «Улица Старопортофранковская. Часть II».

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 17 марта, 16:00

https://fb.me/e/2J3MbcVZb



Что: Благотворительный концерт МШ15

Где: Маразлиевская, 7, ПКО

Когда: 17 марта, 16:30

https://fb.me/e/JsP4YNjo



Что: Разговорный украинский клуб

Где: Старопортофранковская, 26, Veterans Hub

Когда: 17 марта, 16:30

https://www.facebook.com/veteranshubodesa photos/a.112054443497075/977887693580408/



Что: Философский разговорный клуб

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 18 марта, 11:00

https://www.facebook.com/photo ?fbid=633598548776012&set=a.470583068410895



Что: Психологический практикум «Как справиться с апатией, беспомощностью и чувством бессилия?

Где: Старопортофранковская, 26, Veterans Hub

Когда: 18 марта, 11:00

https://www.facebook.com/veteranshubodesa photos/a.112054443497075/978321493537028/



Что: Экскурсия в музей КП «Горэлектротранс»

Где: Алексеевская, 21-а

Когда: 18 марта, 12:00

Запись 717-54-54/050-399-41-11

https://www.facebook.com/photo ?fbid=661532062444717&set=a.525714322693159



Что: Джаз клуб ВКО

Где: Маразлиевская, 7, ПКО

Когда: 18 марта, 16:00

https://fb.me/e/3t4XjNLe2



Что: День поддержки переселенцев

Где: Стадион Черноморец, главный вход, 2 этаж

Когда: 19 марта, 13:00

https://t.me/sem_sorok/4490



Что: Разговор с волонтеркой Данной Яровой

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 19 марта, 15:00

Регистрация обязательна по ссылке:

https://forms.gle/JvAKmxzXaGRJxAW2A

https://fb.me/e/xGVygi6M

