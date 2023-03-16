Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы: идем на бесплатные экскурсии, лекции и концерты

Афиша Одессы: идем на бесплатные экскурсии, лекции и концерты

Вы тоже с нетерпением ждали этих выходных? Тогда запишите эти события, которые мы традиционно подбираем для вас накануне уик-энда.

Что: Презентация совместного исторического исследования Андрея Красножона и Александра Красовицкого
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 17 марта, 15:00
https://www.facebook.com/photo ?fbid=630487905753743&set=a.470583068410895
презентация книги Красножена и Красовского

Что: Краеведческая лекция «Улица Старопортофранковская. Часть II».
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 17 марта, 16:00
https://fb.me/e/2J3MbcVZb
Улица Старопортофранковская - лекция

Что: Благотворительный концерт МШ15
Где: Маразлиевская, 7, ПКО
Когда: 17 марта, 16:30
https://fb.me/e/JsP4YNjo
концерт музыкальной школы – афиша

Что: Разговорный украинский клуб
Где: Старопортофранковская, 26, Veterans Hub
Когда: 17 марта, 16:30
https://www.facebook.com/veteranshubodesa photos/a.112054443497075/977887693580408/
украинский разговорный клуб - афиша

Что: Философский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 18 марта, 11:00
https://www.facebook.com/photo ?fbid=633598548776012&set=a.470583068410895
философский клуб - афиша

Что: Психологический практикум «Как справиться с апатией, беспомощностью и чувством бессилия?
Где: Старопортофранковская, 26, Veterans Hub
Когда: 18 марта, 11:00
https://www.facebook.com/veteranshubodesa photos/a.112054443497075/978321493537028/
психологический трениг - апатия

Что: Экскурсия в музей КП «Горэлектротранс»
Где: Алексеевская, 21-а
Когда: 18 марта, 12:00
Запись 717-54-54/050-399-41-11
https://www.facebook.com/photo ?fbid=661532062444717&set=a.525714322693159
экскурсия в трамвайное депо - афиша

Что: Джаз клуб ВКО
Где: Маразлиевская, 7, ПКО
Когда: 18 марта, 16:00
https://fb.me/e/3t4XjNLe2
Джаз-клуб - афиша

Что: День поддержки переселенцев
Где: Стадион Черноморец, главный вход, 2 этаж
Когда: 19 марта, 13:00
https://t.me/sem_sorok/4490
день поддержки - афиша

Что: Разговор с волонтеркой Данной Яровой
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 19 марта, 15:00
Регистрация обязательна по ссылке:
https://forms.gle/JvAKmxzXaGRJxAW2A
https://fb.me/e/xGVygi6M
встреча с волонтеркой

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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