Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 30 декабря – 1 января

Провожаем 2022 год. Он принес нам много боли и потерь, но верил в себя, проверил друзей, вернул чувство достоинства за страну, в которой живем. Мы выдержали. Мы справимся. Мы будем счастливы несмотря ни на что.

«Одесская жизнь» желает всем нам в Новом году только одного — Победы и возвращения всех наших домой: и тех, кто защищает нас на фронте, и тех, кто должен покинуть свои дома. До встречи наши дорогие читатели в Новом году.

Что: Новогодний фестиваль

Где: Парк Горького

Когда: 30-31 декабря, 12:00-19:00

1 января, 14:00 – 19:00

https://fb.me/e/3fWBvRtNr



Что: Библиоканикулы. Библиовечеринка

Где: Академика Королева, 46, Областная детская библиотека

Когда: 30 декабря, 13:00

https://fb.me/e/2zJwfiDe6



Что: Новогодний концерт на балконе

Где: Александровский проспект, Книга

Когда: 30 декабря, 14:00

https://fb.me/e/5H6AmTzmG



Что: Стендап «Открыть микрофон»

Где: Успенская, 22, NYC Bar&Grill

Когда: 30 декабря, 19:00

​ Вход: free donation

https://www.instagram.com/p/CmtUiD3oh5M/



Что: Лекция для детей «Растения-символы зимних праздников»

Где: Онлайн

Когда: 31 декабря, 13:00

https://fb.me/e/8OBlyEn0W



Каждую вторник и пятницу

Украинский разговорный клуб

грамматика

лексика

— игровые формы изучения языка

Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского

Вторник – 14:00

Пятница 13:30



Каждый четверг и воскресенье

Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

— для детей и подростков: начало в 15:00;

– для взрослых: начало в 16.00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1)



Каждая среда и суббота

Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00

Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)



Каждую субботу

Английский разговорный онлайн клуб “Takeup_English”

Первая группа с 16:00 до 17:30.

Вторая группа с 18:00 до 19:30.

Регистрация https://forms.gle/LDT6uoP8z4NGWkMb9



Заседание английского разговорного клуба ‘Pickwick club’

Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12:00

https://fb.me/e/2rmM174QI

