Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 30 декабря – 1 января

Провожаем 2022 год. Он принес нам много боли и потерь, но верил в себя, проверил друзей, вернул чувство достоинства за страну, в которой живем. Мы выдержали. Мы справимся. Мы будем счастливы несмотря ни на что.
«Одесская жизнь» желает всем нам в Новом году только одного — Победы и возвращения всех наших домой: и тех, кто защищает нас на фронте, и тех, кто должен покинуть свои дома. До встречи наши дорогие читатели в Новом году.
Что: Новогодний фестиваль
Где: Парк Горького
Когда: 30-31 декабря, 12:00-19:00
1 января, 14:00 – 19:00
https://fb.me/e/3fWBvRtNr
Что: Библиоканикулы. Библиовечеринка
Где: Академика Королева, 46, Областная детская библиотека
Когда: 30 декабря, 13:00
https://fb.me/e/2zJwfiDe6
Что: Новогодний концерт на балконе
Где: Александровский проспект, Книга
Когда: 30 декабря, 14:00
https://fb.me/e/5H6AmTzmG
Что: Стендап «Открыть микрофон»
Где: Успенская, 22, NYC Bar&Grill
Когда: 30 декабря, 19:00
Вход: free donation
https://www.instagram.com/p/CmtUiD3oh5M/
Что: Лекция для детей «Растения-символы зимних праздников»
Где: Онлайн
Когда: 31 декабря, 13:00
https://fb.me/e/8OBlyEn0W
Каждую вторник и пятницу
Украинский разговорный клуб
грамматика
лексика
— игровые формы изучения языка
Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского
Вторник – 14:00
Пятница 13:30
Каждый четверг и воскресенье
Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
— для детей и подростков: начало в 15:00;
– для взрослых: начало в 16.00.
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1)
Каждая среда и суббота
Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00
Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Каждую субботу
Английский разговорный онлайн клуб “Takeup_English”
Первая группа с 16:00 до 17:30.
Вторая группа с 18:00 до 19:30.
Регистрация https://forms.gle/LDT6uoP8z4NGWkMb9
Заседание английского разговорного клуба ‘Pickwick club’
Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12:00
https://fb.me/e/2rmM174QI