Афиша Одессы 9-11 сентября: бесплатные лекции, дискуссии и концерт

С первых дней сентября погода напомнила, что пришла осень. Но это не мешает делать подборки бесплатных культурных и образовательных событий. Уверены, в прохладное время их будет еще больше.
- Что: Дискуссия «Город свободных людей»
- Где: Троицкая, 49/51, библиотека Грушевского
- Когда: 9 сентября, 15:00
- Что: Читки современной пьесы «Сквозь кожу»
- Где: Троицкая, 49/51, библиотека Грушевского
- Когда: 9 сентября, 15:30
- Что: Творческая встреча с поэтом Еленой Кисловской
- Где: ул. Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 9 сентября, 17:00
- Что: Лекция «Как грибы создали нашу планету»
- Где: Онлайн
- Регистрация здесь
- Когда: 9 сентября, 19:00
- Что: Благотворительный концерт Алексея Петухова
- Где: ул. Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 10 сентября, 16:00
- Что: Онлайн лекция для детей «Лаборатория пряностей»
- Где: Онлайн
- Регистрация здесь
- Когда: 11 сентября, 10:00
Каждый вторник и каждую пятницу:
Что: Украинский разговорный клуб:
- грамматика;
- лексика;
- игровые формы изучения языка
Где: ул. Троицкая, 49/41, библиотека Грушевского
Когда:
- Вторник, 14:00;
- Пятница 13:30.
Каждый четверг и воскресенье:
Что: Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр
Где: в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Когда:
для детей и подростков в 15.00;
для взрослых в 16.00.
Каждую среду и субботу:
Что: Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр
Где: читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Когда: в 15.00.