Афиша Одессы 9-11 сентября: бесплатные лекции, дискуссии и концерт

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 6-8 сентября Сентябрь в Одессе — благодатный сезон, созданный для прогулок, наслаждения и обучения, ведь учебный год начался несмотря ни на что. Предлагаем вам не забывать об обучении, даже если у вас уже не одно образование. Начните учить язык или историю искусства, или наоборот, прослушайте серию лекций по популярной физике или математике. Учиться – это приятно, полезно и интересно. А мы подготовили для вас ряд культурных и образовательных курсов, которые не только интересны, но и бесплатны. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы 2-4 сентября: куда сходить бесплатно в День города Будь сейчас мирные времена, у нас была бы огромная программа на эти выходные с большим концертом и салютами. И все это было бы посвящено нашему любимому городу. Но в этом году мы будем в этот день просто признаваться в любви к нашей Одессе, к нашим улицам, нашему морю, нашему воздуху, нашей кухне, к старым дворикам и котикам, к каждому из его жителей. Потому что Одесса – это мы. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы 26-28 августа: бесплатные фестивали и концерты Вот на подходе последний уик-энд этого непростого лета. Многое было этим летом, и многого не было. Но мы провели его вместе с вами. Мы пытались жить мирной жизнью, мы боролись за это право. Мы помогали нашим ВСУ, чтобы иметь возможность ходить в театры, кино, на концерты. Мы и дальше будем это делать вместе с вами, вместе со всей Украиной. ПОДРОБНЕЕ