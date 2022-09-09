Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы 9-11 сентября: бесплатные лекции, дискуссии и концерт

Афиша Одессы 9-11 сентября: бесплатные лекции, дискуссии и концерт

С первых дней сентября погода напомнила, что пришла осень. Но это не мешает делать подборки бесплатных культурных и образовательных событий. Уверены, в прохладное время их будет еще больше.

Афиша 9-11 сентября 2022, дискуссия

Афиша 9-11 сентября 2022, читка пьесы

Афиша 9-11 сентября 2022, творческая встреча

Афиша 9-11 сентября 2022, лекция о грибах

Афиша 9-11 сентября 2022 года, благотворительный концерт

Афиша 9-11 сентября 2022, лнлайн-лекция

Каждый вторник и каждую пятницу:

Что: Украинский разговорный клуб:

Украина в сердце

  • грамматика;
  • лексика;
  • игровые формы изучения языка

 

Где: ул. Троицкая, 49/41, библиотека Грушевского

Когда:

  • Вторник, 14:00;
  • Пятница 13:30.

Каждый четверг и воскресенье:

Что: Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр

Где: в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Афиша, английский язык

Когда:

для детей и подростков в 15.00;

для взрослых в 16.00.

Каждую среду и субботу:

Что: Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр

Где: читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Когда: в 15.00.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 6-8 сентября
    Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 6-8 сентября

    Сентябрь в Одессе — благодатный сезон, созданный для прогулок, наслаждения и обучения, ведь учебный год начался несмотря ни на что. Предлагаем вам не забывать об обучении, даже если у вас уже не одно образование. Начните учить язык или историю искусства, или наоборот, прослушайте серию лекций по популярной физике или математике. Учиться – это приятно, полезно и интересно. А мы подготовили для вас ряд культурных и образовательных курсов, которые не только интересны, но и бесплатны.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Афиша Одессы 2-4 сентября: куда сходить бесплатно в День города
    Афиша Одессы 2-4 сентября: куда сходить бесплатно в День города

    Будь сейчас мирные времена, у нас была бы огромная программа на эти выходные с большим концертом и салютами. И все это было бы посвящено нашему любимому городу. Но в этом году мы будем в этот день просто признаваться в любви к нашей Одессе, к нашим улицам, нашему морю, нашему воздуху, нашей кухне, к старым дворикам и котикам, к каждому из его жителей. Потому что Одесса – это мы.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Афиша Одессы 30 августа – 1 сентября: бесплатные встречи, фестиваль и квест ко Дню знаний
    Афиша Одессы 30 августа – 1 сентября: бесплатные встречи, фестиваль и квест ко Дню знаний

    Это было тяжелое лето… Лето потерь, закрытого море и несбывшихся планов. Мы прожили эти три месяца вместе с вами. Впереди осень. Встречаем ее в надежде на лучшее.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Афиша Одессы 26-28 августа: бесплатные фестивали и концерты
    Афиша Одессы 26-28 августа: бесплатные фестивали и концерты

    Вот на подходе последний уик-энд этого непростого лета. Многое было этим летом, и многого не было. Но мы провели его вместе с вами. Мы пытались жить мирной жизнью, мы боролись за это право. Мы помогали нашим ВСУ, чтобы иметь возможность ходить в театры, кино, на концерты. Мы и дальше будем это делать вместе с вами, вместе со всей Украиной.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Афиша Одессы 22-25 августа: бесплатные события ко Дню Независимости
    Афиша Одессы 22-25 августа: бесплатные события ко Дню Независимости

    Эта неделя будет насыщенной как никогда, ведь мы будем отмечать очередную годовщину нашей Независимости. Сейчас эти дни с привкусом горечи от наших потерь, но мы еще больше сплачиваемся и закаляемся, еще больше гордимся нашей прекрасной страной, которая обязательно будет свободной и счастливой! Всех с праздником Независимости. Всё будет Украина!

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить