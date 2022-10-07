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Афиша Одессы 7-9 октября: фестивали онлайн, выставки и концерты

Афиша Одессы 7-9 октября: фестивали онлайн, выставки и концерты

Осень и книги созданы друг для друга. Именно поэтому в начале октября в Украине проходили многочисленные книжные события. Сейчас, к сожалению, большинство из них не проходят в реальном времени. Но здесь на помощь приходят новые технологии, и мы можем присоединиться в эти выходные сразу к двум фестивалям. Один – Одесский международный литературный фестиваль – проходит сейчас в Батуми, другой – Bookforum – во Львове.

Кроме того, мы собрали несколько интересных онлайн-лекций для детей и взрослых. Но и Одесса обрадует нас открытиями выставок, концертами, книжными презентациями. Выбирайте, что вам по душе и наполняйтесь энергией, чтобы с понедельника снова работать на Победу и помощь нашим ВСУ бить врага.

Афиша, книжный фестиваль

Афиша, выставка

Афиша, Бабочка и танки

Афиша, благотворительный концерт

Афиша, лекции

Афиша, мир пряностей

Афиша, рекорды растений

Афиша, презентация книги

Афиша. выставка Путь

Афиша, концерт

Афиша, саунд-арт

Афиша, День художника

  • Что: День художника на Книге
  • Где: Александровский пр-т, рынок Книга
  • Когда: 9 октября, 12:00

Каждый вторник и каждую пятницу:

Что: Украинский разговорный клуб:

  • Грамматика;
  • Лексика;
  • игровые формы изучения языка

Где: Троицкая 49/41, Библиотека Грушевского

Когда: вторник – 14:00, пятница 13:30.

Каждый четверг и воскресенье:

Английский язык

Что: Занятия по английскому языку по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

  • для детей и подростков: начало в 15:00;
  • для взрослых: начало в 16:00.

Где: Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1).

Учебники, афиша, немецкий язык

Каждую среду и субботу:

Что: Занятия по немецкому языку для детей и взрослых с использованием настольных игр

Где: Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Когда: начало в 15:00.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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