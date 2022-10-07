Афиша Одессы 7-9 октября: фестивали онлайн, выставки и концерты

Осень и книги созданы друг для друга. Именно поэтому в начале октября в Украине проходили многочисленные книжные события. Сейчас, к сожалению, большинство из них не проходят в реальном времени. Но здесь на помощь приходят новые технологии, и мы можем присоединиться в эти выходные сразу к двум фестивалям. Один – Одесский международный литературный фестиваль – проходит сейчас в Батуми, другой – Bookforum – во Львове.
Кроме того, мы собрали несколько интересных онлайн-лекций для детей и взрослых. Но и Одесса обрадует нас открытиями выставок, концертами, книжными презентациями. Выбирайте, что вам по душе и наполняйтесь энергией, чтобы с понедельника снова работать на Победу и помощь нашим ВСУ бить врага.
- Что: Одесский международный литературный фестиваль
- Где: Онлайн
- Когда: 7-8 октября
- Что: Книжный фестиваль Bookforum
- Где: Онлайн
- Когда: 7-9 октября
- Что: Выставка «Жизненные перекрестки»
- Где: Ланжероновская,2, Одесский литературный музей
- Когда: 7 октября, 13:00
- Что: Литературно-музыкальная композиция «Бабочка и танки»
- Где: Преображенская, тридцать пятая, Б-ка Багрицкого
- Когда: 7 октября, 16:00
- Что: Благотворительный концерт «Братьям по вдохновению»
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 7 октября, 17:00
- Что: Курс публичных лекций «Формирование украинского этноса и нации»
- Где: Онлайн
- Когда: 7 октября, 17:00
- Что: Пряный мир: ботаника нашей планеты
- Где: Онлайн
- Когда: 7 августа, 19:00
- Что: Рекорды растений
- Где: Онлайн
- Когда: 8 октября, 10:00
- Что: Презентация книги Татьяны Тхоржевской «Одесса глазами «понаехавших»
- Где: Книжный пер.1, Б-ка Франко
- Когда: 8 октября, 11:00
- Что: Выставка Ярины Коршуновой «Шлях»
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 8 октября, 15:00
- Что: Благотворительный концерт Одесского муниципального театра им. О. Салика
- Где: Парк Шевченко, Ракушка
- Когда: 8 октября, 17:00
- Что: История саунд арта со Святославом Антоновичем
- Где: Онлайн
- Когда: 8 октября, 17:00
- Что: День художника на Книге
- Где: Александровский пр-т, рынок Книга
- Когда: 9 октября, 12:00
Каждый вторник и каждую пятницу:
Что: Украинский разговорный клуб:
- Грамматика;
- Лексика;
- игровые формы изучения языка
Где: Троицкая 49/41, Библиотека Грушевского
Когда: вторник – 14:00, пятница 13:30.
Каждый четверг и воскресенье:
Что: Занятия по английскому языку по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
- для детей и подростков: начало в 15:00;
- для взрослых: начало в 16:00.
Где: Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1).
Каждую среду и субботу:
Что: Занятия по немецкому языку для детей и взрослых с использованием настольных игр
Где: Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Когда: начало в 15:00.