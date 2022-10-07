Афиша Одессы 7-9 октября: фестивали онлайн, выставки и концерты

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 4-6 октября Какая бы ни была сложная ситуация в стране – хорошие книги и новые знания, никогда не будут лишними. К сожалению, уже традиционный одесский литературный фестиваль в этом году физически состоится в Батуми, но все мы имеем возможность присутствовать на нем онлайн. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 27-29 сентября Завершается сентябрь. Каким он для вас был? Мы старались сделать так, чтобы он запомнился вам интересными событиями, был насыщенным и полезным. Мы и дальше будем это делать. Следовательно, ловит очередную подборку бесплатных культурных и образовательных событий города. А еще будем благодарны, если вы поделитесь этой информацией с вашими друзьями. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 23-25 ​​сентября Именно в эти дни столетия отмечает наш Одесский зоопарк. За последние годы это место сильно изменилось в хорошую сторону. Итак, если вы там давно не были, то есть хороший повод сходить туда в эти выходные. Ну а если у вас другие интересы, то предлагаем вам выбирать среди множество бесплатных событий, которые мы подобрали для вас. ПОДРОБНЕЕ