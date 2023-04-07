Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы 7-9 апреля: бесплатные выставки, встречи и пасхальная ярмарка

Афиша Одессы 7-9 апреля: бесплатные выставки, встречи и пасхальная ярмарка

Кажется, что за природой проснулись и другие силы, ведь количество событий в эти выходные просто поражает. Не оставайтесь в стороне от культурной жизни города и выбирайте то, что вам по вкусу.

Афиша 7-9 апреля, выставка карикатур

  • Что: Лекция «Михновский и его собратья в борьбе за Украинскую Украину»
  • Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
  • Когда: 7 апреля, 15:00

Афиша Одессы, лекция о Михновском

Афиша Одессы. выставка Город-Мечта

Афиша Одессы, встреча с Вятровичем

Афиша Одессы 7-9 апреля

Афиша, Пасхальная ярмарка

Афиша Одессы 7-9 апреля, джаз

  • Что: Открытие выставки «Воля несмерть»
  • Где: Александровский проспект, Книга
  • Когда: 8 апреля, 14:00

 

Открытие выставки Баля, афиша

Открытие выставки А.Комарницкого

Афиша Одессы, виртуальная прогулка

Афиша Одессы, поэтические чтения

Афиша Одессы 7-9 апреля, выставка

Афиша Одессы, презентация работ

 

Афиша Одессы, творческий вечер

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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