Афиша Одессы 7-9 апреля: бесплатные выставки, встречи и пасхальная ярмарка

Афиша Одессы 31 марта-1 апреля: бесплатные концерты, выставки, экскурсии Встречаем апрель. Погода не радует, но все равно, природа просыпается, деревья начинают цвести, а столбик термометра все выше… А еще 1 апреля одесской Юморине исполняется 50 лет. В этот день в городе, конечно, не будет парадов и других массовых мероприятий. Просто помните, что Юмор – это то, что поддерживает нас в самые трудные моменты. Не теряйте его! Улыбнитесь и настройтесь на Победу. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы 24-26 марта: презентации книг и День поддержки переселенцев Большинство событий на этих выходных посвящено книгам, но будут и кинопоказы, открытие выставки и другие активности. Так что внимательно читайте больше, следите за событиями и присоединяйтесь к ним. ПОДРОБНЕЕ