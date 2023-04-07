Афиша Одессы 7-9 апреля: бесплатные выставки, встречи и пасхальная ярмарка

Кажется, что за природой проснулись и другие силы, ведь количество событий в эти выходные просто поражает. Не оставайтесь в стороне от культурной жизни города и выбирайте то, что вам по вкусу.
- Что: Открытие международной выставки карикатур
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 7 апреля, 14:00
- Что: Лекция «Михновский и его собратья в борьбе за Украинскую Украину»
- Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
- Когда: 7 апреля, 15:00
- Что: Выставка Сергея Дриги «Город – Мечта»
- Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
- Когда: 7 апреля, 15:00
- Что: Встреча с историком Владимиром Вятровичем
- Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
- Когда: 7 апреля, 17:00
- Что: Открытые чтения «Чашка черного кофе»
- Где: Пастера, 15, Театр Василька
- Когда: 7 апреля, 18:00
- Вход по предварительной регистрации
- Что: Пасхальная ярмарка
- Где: Парк Горького
- Когда: 8-9 апреля, 11:00-19:00
- Что: Джаз для детей и взрослых
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 8 апреля, 12:00
- Что: Открытие выставки «Воля несмерть»
- Где: Александровский проспект, Книга
- Когда: 8 апреля, 14:00
- Что: Открытие выставки Евгения Баля «Артефакты нуля»
- Где: Софиевская, 5а, Художественный музей
- Когда: 8 апреля, 14:00
- Что: Открытие выставки Алексея Комарницкого
- Где: Соборная площадь, 2, галерея Диалоги
- Когда: 8 апреля, 14:00
- Что: Виртуальная прогулка по Мариуполю
- Где: Книжный переулок, 1, б-ка Франко
- Когда: 8 апреля, 14:40
- Что: Екатерина Калитко. Поэтические чтения
- Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
- Когда: 8 апреля, 15:00
- Что: Спектакль «Поезд в Аглаю»
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 8 апреля, 16:00
- Что: Презентация работ Марии Гудымы «Микровышивка вместо бриллиантов»
- Где: Преображенская, 35а, б-ка Багрицкого
- Когда: 8 апреля, 17:00
- Что: День поддержки переселенца
- Где: Стадион Черноморец
- Когда: 9 апреля, 13:00
- Что: Творческий вечер Игоря Лосинского
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 9 апреля, 15:00