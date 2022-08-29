Афиша Одессы 30 августа – 1 сентября: бесплатные встречи, фестиваль и квест ко Дню знаний

Это было тяжелое лето… Лето потерь, закрытого море и несбывшихся планов. Мы прожили эти три месяца вместе с вами. Впереди осень. Встречаем ее в надежде на лучшее.
- Что: Йога
- Где: пер. Азарова
- Когда: Каждое утро, 7:00
- Что: Встреча с заслуженным артистом Украины Владимиром Кондратьевым
- Где: Французский бульвар, 11, Детская библиотека
- Когда: 30 августа, 14:00
- Что: Желто-голубой фестиваль
- Где: Оперный театр
- Когда: 31 августа, 18:00
- Что: Лекция «Причудливые рыбы»
- Где: Онлайн
- Когда: 31 августа, 19:00
- Что: Квест, посвященный Дню знаний
- Где: Онлайн
- Когда: 1 сентября, 14:00
Каждый вторник и каждую пятницу:
Что: Украинский разговорный клуб:
- грамматика;
- лексика;
- игровые формы изучения языка
Где: Троицкая 49/41, Библиотека Грушевского
Когда:
- Вторник – 14:00;
- Пятница – 13:30
Каждый четверг и воскресенье:
Что: Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
- для детей и подростков: начало в 15:00;
- для взрослых: начало в 16:00
Где: мероприятия пройдут в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1).
Каждую среду и субботу:
- Что: занятие на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр
- Где: читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
- Когда: начало в 15:00.