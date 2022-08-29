Афиша Одессы 30 августа – 1 сентября: бесплатные встречи, фестиваль и квест ко Дню знаний

Афиша Одессы 26-28 августа: бесплатные фестивали и концерты Вот на подходе последний уик-энд этого непростого лета. Многое было этим летом, и многого не было. Но мы провели его вместе с вами. Мы пытались жить мирной жизнью, мы боролись за это право. Мы помогали нашим ВСУ, чтобы иметь возможность ходить в театры, кино, на концерты. Мы и дальше будем это делать вместе с вами, вместе со всей Украиной. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы 22-25 августа: бесплатные события ко Дню Независимости Эта неделя будет насыщенной как никогда, ведь мы будем отмечать очередную годовщину нашей Независимости. Сейчас эти дни с привкусом горечи от наших потерь, но мы еще больше сплачиваемся и закаляемся, еще больше гордимся нашей прекрасной страной, которая обязательно будет свободной и счастливой! Всех с праздником Независимости. Всё будет Украина! ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 16-18 августа А вы заметили, что чем ближе к осени, тем больше проходит деловых событий, конференций, круглых столов и специализированных лекций. Но пока лето мы делаем упор именно на бесплатных культурных событиях города. Впрочем, не забываем и об образовательных и спортивных мероприятиях. Выбирайте, что вам больше по душе и присоединяйтесь к активному сообществу города. ПОДРОБНЕЕ