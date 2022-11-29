Афиша Одессы 29 ноября-1 декабря: бесплатные лекции, концерты, встречи

Пересекаем границы зимы. Что нам принесет последний месяц? Надеемся, что больше хороших новостей – освобождение наших городов и поселков, возвращение домой наших пленных, больше оружия для наших воинов. Не забывайте благодарить и донатить на ВСУ, ведь именно благодаря им мы можем планировать события на эту неделю и выбирать, как нам провести свое свободное время.
Что: Концерт «Музыка, написанная сердцем. Валентин Сильвестров»
Где: Онлайн https://youtu.be/HRqqy7Xswb0
Когда: 29 ноября, 18:00
https://fb.me/e/fNwtutQ7h
Что: Другими глазами. Фотовыставка
Где: Преображенская, тридцать пятая, Библиотека Багрицкого
Когда: 30 ноября, 14:00
https://fb.me/e/2j7khXlXN
Что: Концерт вокальной музыки
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 30 ноября, 14:00
https://fb.me/e/2mkT8YF2u
Что: Лекция. El Greco de Toledo
Где: Онлайн https://www.youtube.com/c/ConstantinPonomaryov
Когда, 30 ноября, 19:00
https://fb.me/e/5jDlTmEgw
Что: Урок жестового языка
Где: Онлайн
Когда: 30 ноября, 20:00
https://fb.me/e/2gZfjWiVr
Что: Презентация книги «Румыния и Финляндия: от антибольшевистских войн до флангов Санитарной Границы
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 1 декабря, 15:00
https://fb.me/e/5Y1H7A0Uk
Что: Лекция «Археологическая керамика и гончарство древнего населения Украины»
Де: https://us05web .zoom.us/j/8356931605…
Когда: 30 ноября, 16:00
Каждую вторник и пятницу:
Украинский разговорный клуб
— грамматика
— лексика
— игровые формы изучения языка
Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского
Вторник – 14:00
Пятница 13:30
Каждый четверг и воскресенье:
Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр :
— для детей и подростков: начало в 15:00;
– для взрослых: начало в 16.00.
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1)
Каждая среда и суббота:
Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00
Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Каждую субботу:
Английский разговорный онлайн клуб “Takeup_English”
Первая группа с 16:00 до 17:30.
Вторая группа с 18:00 до 19:30.
Регистрация https://forms.gle/LDT6uoP8z4NGWkMb9
Заседание английского разговорного клуба ‘Pickwick club’
Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12:00
https://fb.me/e/2rmM174QI