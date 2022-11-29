Афиша Одессы 29 ноября-1 декабря: бесплатные лекции, концерты, встречи

Пересекаем границы зимы. Что нам принесет последний месяц? Надеемся, что больше хороших новостей – освобождение наших городов и поселков, возвращение домой наших пленных, больше оружия для наших воинов. Не забывайте благодарить и донатить на ВСУ, ведь именно благодаря им мы можем планировать события на эту неделю и выбирать, как нам провести свое свободное время.

Что: Концерт «Музыка, написанная сердцем. Валентин Сильвестров»

Где: Онлайн https://youtu.be/HRqqy7Xswb0

Когда: 29 ноября, 18:00

https://fb.me/e/fNwtutQ7h



Что: Другими глазами. Фотовыставка

Где: Преображенская, тридцать пятая, Библиотека Багрицкого

Когда: 30 ноября, 14:00

https://fb.me/e/2j7khXlXN



Что: Концерт вокальной музыки

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 30 ноября, 14:00

https://fb.me/e/2mkT8YF2u



Что: Лекция. El Greco de Toledo

Где: Онлайн https://www.youtube.com/c/ConstantinPonomaryov

Когда, 30 ноября, 19:00

https://fb.me/e/5jDlTmEgw



Что: Урок жестового языка

Где: Онлайн

Когда: 30 ноября, 20:00

https://fb.me/e/2gZfjWiVr



Что: Презентация книги «Румыния и Финляндия: от антибольшевистских войн до флангов Санитарной Границы

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 1 декабря, 15:00

https://fb.me/e/5Y1H7A0Uk



Что: Лекция «Археологическая керамика и гончарство древнего населения Украины»

Де: https://us05web .zoom.us/j/8356931605…

Когда: 30 ноября, 16:00



Каждую вторник и пятницу:

Украинский разговорный клуб

— грамматика

— лексика

— игровые формы изучения языка

Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского

Вторник – 14:00

Пятница 13:30



Каждый четверг и воскресенье:

Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр :

— для детей и подростков: начало в 15:00;

– для взрослых: начало в 16.00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1)



Каждая среда и суббота:

Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00

Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)



Каждую субботу:

Английский разговорный онлайн клуб “Takeup_English”

Первая группа с 16:00 до 17:30.

Вторая группа с 18:00 до 19:30.

Регистрация https://forms.gle/LDT6uoP8z4NGWkMb9

Заседание английского разговорного клуба ‘Pickwick club’

Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12:00

https://fb.me/e/2rmM174QI