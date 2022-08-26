Афиша Одессы 26-28 августа: бесплатные фестивали и концерты

Вот на подходе последний уик-энд этого непростого лета. Многое было этим летом, и многого не было. Но мы провели его вместе с вами. Мы пытались жить мирной жизнью, мы боролись за это право. Мы помогали нашим ВСУ, чтобы иметь возможность ходить в театры, кино, на концерты. Мы и дальше будем это делать вместе с вами, вместе со всей Украиной.
- Что: Йога
- Где: пер. Азарова
- Когда: Каждое утро, 7:00
- Что: Благотворительный фестиваль «Шаг к миру»
- Где: Городской сад, Летний театр
- Когда: 26-27 августа, 10:00-20:00
- Что: Следы империи в публичном пространстве Одессы
- Где: Троицкая, 49/51, Б-ка Грушевского
- Когда: 26 августа, 15:00
- Что: Концерт «Творческие дети Одессы – детям-переселенцам»
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 26 августа, 15:00
- Что: Английский языковой клуб для детей
- Где: Академика Королева, 46, Библиотека для юношества
- Когда: 26 августа, 15:00
- Что: Концерт на балконе
- Где: Перрон N7, Александровский пр-т, Книжка
- Когда: 27 августа, 14:00
- Что: Выставка фотографий Дмитрия Шаматажи «Внеизвне»
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 27 августа, 17:00
- Что: Просмотр х/ф «Пропавшая грамота»
- Где: Соборная пл. 2, галерея «Диалоги»
- Когда: 27 августа, 17:00
- Что: Встреча с Вахтангом Кебуладзе «Идентичность во время войны»
- Где: Онлайн
- Когда: 28 августа, 13:00
- Что: Концерт с участием Людмилы Третяк и Алексея Семенищева
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 28 августа, 16:00
Каждый вторник и каждую пятницу:
Что: Украинский разговорный клуб
- грамматика
- лексика
- игровые формы изучения языка
Где: Троицкая 49/41, Библиотека Грушевского
Когда:
- Вторник – 14:00;
- Пятница – 13:30
Каждый четверг и воскресенье:
Что: Занятия по английскому языку по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
- для детей и подростков: начало в 15:00;
- для взрослых: начало в 16:00.
Где: Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1).
Каждую среду и субботу:
Занятия по немецкому языку для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00
Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1).