Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы 26-28 августа: бесплатные фестивали и концерты

Афиша Одессы 26-28 августа: бесплатные фестивали и концерты

Вот на подходе последний уик-энд этого непростого лета. Многое было этим летом, и многого не было. Но мы провели его вместе с вами. Мы пытались жить мирной жизнью, мы боролись за это право. Мы помогали нашим ВСУ, чтобы иметь возможность ходить в театры, кино, на концерты. Мы и дальше будем это делать вместе с вами, вместе со всей Украиной.

  • Что: Йога
  • Где: пер. Азарова
  • Когда: Каждое утро, 7:00

Йога

Афиша, благотворительный фестиваль

 

Афиша, дискуссия

Афиша, концерт

Афиша, разговорный клуб

  • Что: Концерт на балконе
  • Где: Перрон N7, Александровский пр-т, Книжка
  • Когда: 27 августа, 14:00

Афиша, выставка

Афиша, кинопоказ

  • Что: Просмотр х/ф «Пропавшая грамота»
  • Где: Соборная пл. 2, галерея «Диалоги»
  • Когда: 27 августа, 17:00

Афиша, встреча

Афиша, концерт

Каждый вторник и каждую пятницу:

Что: Украинский разговорный клуб

  • грамматика
  • лексика
  • игровые формы изучения языка

Где: Троицкая 49/41, Библиотека Грушевского

Когда:

  • Вторник – 14:00;
  • Пятница – 13:30

Украина в сердце

Каждый четверг и воскресенье:

Что: Занятия по английскому языку по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

  • для детей и подростков: начало в 15:00;
  • для взрослых: начало в 16:00.

Английский язык

Где: Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1).

Каждую среду и субботу:

Учебники, афиша, немецкий язык

Занятия по немецкому языку для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00

Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1).

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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