Афиша Одессы 24-27 октября: идем на бесплатные выставки, концерты, встречи

Девять месяцев Великой войны. Мы стали более закаленными, сплоченными, честными. Продолжаем сохранять спокойствие, учиться, работать на Победу, донатить на ВСУ!

Что: Мыкола Вересень. Истории об инфогигиене.

Где: Онлайн

Когда: 24 октября, 16:00

https://fb.me/e/3RK0dRAfy



Что: Урок жестового языка

Где:Онлайн

Когда: 24 октября, 20:00

https://fb.me/e/3LhlMHrTZ



Что: Онлайн-просмотр фильма Андрея Литвиненко «Заповедник Аскания»

Где: https://bit.ly/PROsho4

Когда: 25 октября, 19:00

https://fb.me/e/28ASjHrfx



Что: Презентация книги Аркадия Хасина “Заминированное море”

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 26 октября, 17:00

https://fb.me/e/26cPQH4xi



Что: Встреча с Ирэной Карпой

Где: Пастера,15, Театр Василька

Когда: 26 октября, 18:00

https://fb.me/e/2cdgjPeZB



Что: Кунштики. Магическое мышление и мифы

Где: Онлайн

Когда: 26 октября, 18:00

https://fb.me/e/2nY1mX28v



Что: Национальный тест по медиаграмотности

Где: https://filter.mkip.gov.ua/#mediaosvita_yak</ a>

Когда: 27 октября, 11:00, 15:00, 19:00.

https://fb.me/e/2khXFEcwu



Каждую вторник и пятницу

Украинский разговорный клуб

грамматика

лексика

–¦ игровые формы изучения языка

Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского

– Вторник – 14:00

– Пятница 13:30



Каждую четверг и воскресенье

Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

– для детей и подростков: начало в 15:00;

– для взрослых: начало в 16:00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)



Щосереди и щосуботи

Занятия немецкою мовою для детей и дорослей с використанням настильних игор: початок в 15.00.

Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)



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Англійський розмовного онлайн клуба «Takeup_English»

– Перша група с 16:00 до 17:30.

– Друга группы с 18:00 до 19:30.

Рестрация https://forms.gle/LDT6uoP8z4NGWkMb9