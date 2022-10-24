Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы 24-27 октября: идем на бесплатные выставки, концерты, встречи

Афиша Одессы 24-27 октября: идем на бесплатные выставки, концерты, встречи

Девять месяцев Великой войны. Мы стали более закаленными, сплоченными, честными. Продолжаем сохранять спокойствие, учиться, работать на Победу, донатить на ВСУ!

Что: Мыкола Вересень. Истории об инфогигиене.
Где: Онлайн
Когда: 24 октября, 16:00
https://fb.me/e/3RK0dRAfy

Что: Урок жестового языка
Где:Онлайн
Когда: 24 октября, 20:00
https://fb.me/e/3LhlMHrTZ

Что: Онлайн-просмотр фильма Андрея Литвиненко «Заповедник Аскания»
Где: https://bit.ly/PROsho4
Когда: 25 октября, 19:00
https://fb.me/e/28ASjHrfx

Что: Презентация книги Аркадия Хасина “Заминированное море”
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 26 октября, 17:00
https://fb.me/e/26cPQH4xi

Что: Встреча с Ирэной Карпой
Где: Пастера,15, Театр Василька
Когда: 26 октября, 18:00
https://fb.me/e/2cdgjPeZB

Что: Кунштики. Магическое мышление и мифы
Где: Онлайн
Когда: 26 октября, 18:00
https://fb.me/e/2nY1mX28v

Что: Национальный тест по медиаграмотности
Где: https://filter.mkip.gov.ua/#mediaosvita_yak</ a>
Когда: 27 октября, 11:00, 15:00, 19:00.
https://fb.me/e/2khXFEcwu

Каждую вторник и пятницу

Украинский разговорный клуб

  • грамматика
  • лексика

–¦ игровые формы изучения языка

Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского
– Вторник – 14:00
– Пятница 13:30
Украина в сердце

Каждую четверг и воскресенье

Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
– для детей и подростков: начало в 15:00;
– для взрослых: начало в 16:00.
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Английский для взрослых

Щосереди и щосуботи

Занятия немецкою мовою для детей и дорослей с використанням настильних игор: початок в 15.00.
Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Учебники, афиша, немецкий язык

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Англійський розмовного онлайн клуба «Takeup_English»
– Перша група с 16:00 до 17:30.
– Друга группы с 18:00 до 19:30.
Рестрация https://forms.gle/LDT6uoP8z4NGWkMb9

 

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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