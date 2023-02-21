Афиша Одессы 21-23 февраля: бесплатные лекция, рок-марафон и творческий вечер

Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 17-19 февраля Зима понемногу отходит. В эти выходные будет тепло, хотя и влажно. Хочется больше времени проводить на улице, подставлять лицо первым теплым лучам солнца. Не отказывайте себе в удовольствии. Также не отказывайте себе посетить интересные культурные события, особенно если они бесплатны. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы 14-16 февраля: не святым Валентином единым День Святого Валентина, милый праздник. Но давайте признаваться в любви не только в этот день. Пусть каждый день будет наполнен любовью, заботой и теплом. А еще это хороший повод задонатить на нужды ВСУ, ведь наши ребята – это сплошная любовь! ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы 11-12 февраля: джаз, презентация и День поддержки переселенцев Чем занять выходные дни, особенно если дома нет света? Мы нашли массу вариантов – интересных и бесплатных. Не закрывайтесь дома наедине. Именно сейчас прекрасное время, чтобы сходить в театр, музей, библиотеку или концерт. Почувствуйте, что город живет и вы вместе с ним. И обратите внимание, день становится длиннее, а значит, солнце и вселенная нас поддерживают! ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы 3-5 февраля: бесплатные лекции, встречи и выставки Последний месяц зимы… Встречаем его с надеждой на лучшее и верой в наши ВСУ.

Поэтому держимся, работаем, донатим и ходим на бесплатные события, которые мы каждую неделю подбираем для вас. ПОДРОБНЕЕ