Афиша Одессы 21-23 февраля: бесплатные лекция, рок-марафон и творческий вечер

Эта неделя будет эмоционально непростой: годовщина трагических событий на Майдане и расстрела Небесной сотни, год с начала полномасштабного вторжения… Но в то же время – Масленица, праздник победы света над тьмой и прощание с зимой. Именно поэтому все события посвящены этим датам. Да, наша жизнь уже никогда не будет тем, какой была, но это не значит, что она остановилась. Мы дышим, мы боремся, мы живем!
- Что: Лекция «Староукраинский Карнавал: Колодий, Масленица, Вареники, Мясопуст»
- Где: Онлайн
- Когда: 21 февраля, 17:00
- Что: Благотворительный рок-марафон
- Где: Пушкинская, 75, More Music Club
- Онлайн здесь
- Когда: 21 февраля, 18:30
- Что: Творческий вечер с писательницей Светланой Донской «Ша! Слухи ходят за Одессу…»
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 22 февраля, 16:00
- Что: Художественный проект «Украина начинается с тебя»
- Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
- Когда: 23 февраля, 12:00.