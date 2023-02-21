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Афиша Одессы 21-23 февраля: бесплатные лекция, рок-марафон и творческий вечер

Афиша Одессы 21-23 февраля: бесплатные лекция, рок-марафон и творческий вечер

Эта неделя будет эмоционально непростой: годовщина трагических событий на Майдане и расстрела Небесной сотни, год с начала полномасштабного вторжения… Но в то же время – Масленица, праздник победы света над тьмой и прощание с зимой. Именно поэтому все события посвящены этим датам. Да, наша жизнь уже никогда не будет тем, какой была, но это не значит, что она остановилась. Мы дышим, мы боремся, мы живем!

Афиша, Масленица

 

Афиша, рок-марафон

Афиша, творческий вечер

Афиша, творческий проект

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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