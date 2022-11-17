Афиша Одессы 18-20 ноября: бесплатные лекции, выставки, концерты

Одессе блекаут. Но это не повод отчаиваться. Скорее всего, это повод познакомиться со своими соседями, спросить, нужна ли ваша помощь, или, наоборот, попросить помощи у ближнего. Отключение света – это не повод отказаться от культурной жизни. Именно поэтому небольшие и уютные простанства подготовили множество концертов, встреч, выставок, которые пройдут даже при свечах. Но главный свет – он все равно находится внутри нас. Берегите его и подзаряжайтесь во время культурных и интересных событий, которые мы для вас подобрали.
Что: Кинофестиваль ОКО
Где: Онлайн
Когда: 18 ноября
Что: Благотворительная ярмарка
Где: Греческая площадь
Когда: 13:00-21:00
Что: Арт-занятие «Жизнерадостный Карлсон»
Где: Черноморского казачества, 45, Библиотека 23
Когда: 18 ноября, 15:00
https://fb.me/e/3GjPHwL8x
Что: Открытие выставки «LIVE»
Где: Польская, 19, галерея «Квартира N6»
Когда: 18 ноября, 16:00
https://fb.me/e/2qOq22IMf
Что: Благотворительная музыкально-поэтическая встреча «Степень понимания»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 18 ноября, 16:00
https://fb.me/e/2bxvI4kiX
Что: Осенний концерт Сергея Терентьева
Где: Городской сад, галерея ArtOdessa
Когда: 18 ноября, 17:00
https://fb.me/e/319rqD36s
Что: Лекция “Муха Шварценеггера, суицидальные муравьи и другие виды новых животных”
Где: Онлайн
Когда: 18 ноября, 19:00
https://fb.me/e/3g1UUPJVF
Что: Акция “Язык, на котором говорят”
Где: Вице-адмирала Жукова 3/7, Кофейня Salute
Когда: 19 ноября, 12:00-18:00
Что: Благотворительный концерт «Песни Украины»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 19 ноября, 14:00
https://fb.me/e/3VrGAGjIB
Что: Фортификации Львова. Валы, калитки и пороховая башня
Где: Онлайн
Когда: 19 ноября, 14:00
https://fb.me/e/5piM96op5
Что: Открытие фотовыставки Александра Синельникова
Где: Маразлиевская,7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 19 ноября, 17:00
https://fb.me/e/2gZnm0TkS
Что: Витя Бревис. Откровенные рассказы о любви и нелюбви
Где: Базарная 56/58 кв.13.
Когда: 20 ноября, 17:00
Донышн
https://fb.me/e/3RWj9bAnK
Каждый четверг и воскресенье:
Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
- для детей и подростков: начало в 15:00;
- для взрослых: начало в 16:00.
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1).
Среда и суббота:
Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр.
Где: Читательный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1). Начало в 15.00.
Каждую субботу:
Английский разговорный онлайн-клуб Takeup_English:
- первая группа с 16:00 до 17:30;
- вторая группа с 18:00 до 19:30.
Регистрация| wpel-link=»external»>здесь
Заседание английского разговорного клуба Pickwick club
ул. Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12.00.