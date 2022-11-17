Афиша Одессы 18-20 ноября: бесплатные лекции, выставки, концерты

Одессе блекаут. Но это не повод отчаиваться. Скорее всего, это повод познакомиться со своими соседями, спросить, нужна ли ваша помощь, или, наоборот, попросить помощи у ближнего. Отключение света – это не повод отказаться от культурной жизни. Именно поэтому небольшие и уютные простанства подготовили множество концертов, встреч, выставок, которые пройдут даже при свечах. Но главный свет – он все равно находится внутри нас. Берегите его и подзаряжайтесь во время культурных и интересных событий, которые мы для вас подобрали.

Что: Кинофестиваль ОКО

Где: Онлайн

Когда: 18 ноября





Что: Благотворительная ярмарка

Где: Греческая площадь

Когда: 13:00-21:00



Что: Арт-занятие «Жизнерадостный Карлсон»

Где: Черноморского казачества, 45, Библиотека 23

Когда: 18 ноября, 15:00

https://fb.me/e/3GjPHwL8x



Что: Открытие выставки «LIVE»

Где: Польская, 19, галерея «Квартира N6»

Когда: 18 ноября, 16:00

https://fb.me/e/2qOq22IMf



Что: Благотворительная музыкально-поэтическая встреча «Степень понимания»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 18 ноября, 16:00

https://fb.me/e/2bxvI4kiX



Что: Осенний концерт Сергея Терентьева

Где: Городской сад, галерея ArtOdessa

Когда: 18 ноября, 17:00

https://fb.me/e/319rqD36s



Что: Лекция “Муха Шварценеггера, суицидальные муравьи и другие виды новых животных”

Где: Онлайн

Когда: 18 ноября, 19:00

https://fb.me/e/3g1UUPJVF



Что: Акция “Язык, на котором говорят”

Где: Вице-адмирала Жукова 3/7, Кофейня Salute

Когда: 19 ноября, 12:00-18:00



Что: Благотворительный концерт «Песни Украины»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 19 ноября, 14:00

https://fb.me/e/3VrGAGjIB



Что: Фортификации Львова. Валы, калитки и пороховая башня

Где: Онлайн

Когда: 19 ноября, 14:00

https://fb.me/e/5piM96op5



Что: Открытие фотовыставки Александра Синельникова

Где: Маразлиевская,7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 19 ноября, 17:00

https://fb.me/e/2gZnm0TkS



Что: Витя Бревис. Откровенные рассказы о любви и нелюбви

Где: Базарная 56/58 кв.13.

Когда: 20 ноября, 17:00

Донышн

https://fb.me/e/3RWj9bAnK





Каждый четверг и воскресенье:

Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

для детей и подростков: начало в 15:00;

для взрослых: начало в 16:00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1).

Среда и суббота:

Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр.

Где: Читательный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1). Начало в 15.00.

Каждую субботу:

Английский разговорный онлайн-клуб Takeup_English:

первая группа с 16:00 до 17:30;

вторая группа с 18:00 до 19:30.

Регистрация| wpel-link=»external»>здесь

Заседание английского разговорного клуба Pickwick club

ул. Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12.00.