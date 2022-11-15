Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы 15-17 ноября: бесплатные лекции, выставки, концерты

Афиша Одессы 15-17 ноября: бесплатные лекции, выставки, концерты

Очень важные события произойдут на этой неделе. Они носят не совсем развлекательный характер, но не менее интересны. Внимательно посмотрите, возможно, эти мероприятия мы нашли именно для вас!

Что: Кинофестиваль ОКО
Где: Онлайн
Когда: 15 -18 ноября
https://megogo.net/ua/collection/film_festival_okko?fbclid=IwAR0ikWLsIm5hiiNsDirthVkykVzwNx11WTGGiiOfoPGE8YJKfkgAWCFjFqA#r=video_20312566

Что: Лекция по истории Мариуполя и Одессы «Особенности юга Украины»
Где: Книжный пер.1-я, Б-ка им. Ивана Франко
Когда: 15 ноября, 15:00
https://fb.me/e/3Fm1Kinpa

Что: Марафон «Ярмарка вакансий»
Где: Ицхака Рабина, 18-А
Когда: 16 ноября, 11:00
https://fb.me/e/2Vy0rVvYL

Что: Донорство крови во время войны и в мирное время
Где: Троицкая, 49/51
Когда: 16 ноября, 15:00
https://fb.me/e/3By11S8r2

Что: Чтение и обсуждение книги «Украинские основы»
Где: https://tinyurl.com/ms8w6w3
Когда: 16 ноября, 18:00
https://fb.me/e/2948Bakt2

Каждый четверг и воскресенье:

Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

  • для детей и подростков: начало в 15:00;
  • для взрослых: начало в 16:00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1).

Афиша, английский язык

Среда и суббота:

Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр.

Где: Читательный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1). Начало в 15.00.

Каждую субботу:

Английский разговорный онлайн-клуб Takeup_English:

  • первая группа с 16:00 до 17:30;
  • вторая группа с 18:00 до 19:30.

Регистрация тут.

Английский язык

Заседание английского разговорного клуба Pickwick club

ул. Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12.00.

 

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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