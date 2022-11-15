Афиша Одессы 15-17 ноября: бесплатные лекции, выставки, концерты

Очень важные события произойдут на этой неделе. Они носят не совсем развлекательный характер, но не менее интересны. Внимательно посмотрите, возможно, эти мероприятия мы нашли именно для вас!

Что: Кинофестиваль ОКО

Где: Онлайн

Когда: 15 -18 ноября

https://megogo.net/ua/collection/film_festival_okko?fbclid=IwAR0ikWLsIm5hiiNsDirthVkykVzwNx11WTGGiiOfoPGE8YJKfkgAWCFjFqA#r=video_20312566



Что: Лекция по истории Мариуполя и Одессы «Особенности юга Украины»

Где: Книжный пер.1-я, Б-ка им. Ивана Франко

Когда: 15 ноября, 15:00

https://fb.me/e/3Fm1Kinpa



Что: Марафон «Ярмарка вакансий»

Где: Ицхака Рабина, 18-А

Когда: 16 ноября, 11:00

https://fb.me/e/2Vy0rVvYL



Что: Донорство крови во время войны и в мирное время

Где: Троицкая, 49/51

Когда: 16 ноября, 15:00

https://fb.me/e/3By11S8r2



Что: Чтение и обсуждение книги «Украинские основы»

Где: https://tinyurl.com/ms8w6w3

Когда: 16 ноября, 18:00

https://fb.me/e/2948Bakt2



Каждый четверг и воскресенье:

Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

для детей и подростков: начало в 15:00;

для взрослых: начало в 16:00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1).

Среда и суббота:

Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр.

Где: Читательный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1). Начало в 15.00.

Каждую субботу:

Английский разговорный онлайн-клуб Takeup_English:

первая группа с 16:00 до 17:30;

вторая группа с 18:00 до 19:30.

Регистрация тут.

Заседание английского разговорного клуба Pickwick club

ул. Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12.00.