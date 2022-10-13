Афиша Одессы 14-16 октября: бесплатные встречи, выставки и концерты

В эти выходные мы будем отмечать несколько дат. Все они очень важны для нас, украинцев, особенно сейчас, когда мы боремся с жестоким врагом. Не забудьте поздравить наших воинов — мужчин и женщин, которые служат в рядах ВСУ. А лучший подарок для них сейчас – это наши донаты, наше боевое настроение и моральная поддержка армии.
Что: Military Run Ua
Где: Где угодно
Когда: 14 -16 октября
https://fb.me/e/2VDxirwQ4
Что: Беседы о фортепианной школе Эмиля Гилельса
Где: Маяковского, 1 Музыкальная школа им. Гилельса
Когда: 14 октября, 13:00
https://www.facebook.com/photo ?fbid=417964403820905&set=a.235444408739573
Что: Лекция «Величные украинские эпидемиологи, спасшие мир»
Где: Онлайн https://us02web.zoom.us/j/82248242965</a >
Когда: 14 октября, 15:00
https://fb.me/e/2awcAwNNL
Что: Лекция Тараса Гончарука «Исторические истоки победы защитников Независимой Украины»
Где: ул. Аккад. Филатова, 1, читальный зал ОННБ
онлайн https://youtu.be/LXAw17vasiM
Когда: 14 октября, 15:30
https://fb.me/e/bNqaMOvbi
Что: Лекция «К 80-летию УПА»
Где: Онлайн
Когда: 14 октября, 17:00
https://fb.me/e/2hFPdZ0AW
Что: Лекция «Казацкая нация» и «русины» в Речи Посполитой»
Де: Онлайн https://us06web.zoom. us/j/84535964639…
Когда: 14 октября, 19:00
https://fb.me/e/2kyrc1vT1
Что: Благотворительная ярмарка “Плетем Победу вместе”
Где: Парк Горького
Когда: 15-16 октября, 11:00-18:00
https://fb.me/e/2hBthjtB2
Что: Лекция «Традиции клавирности в пианизме Э.Г. Гилельса»
Где: Маяковского, 1, Музыкальная школа им. Гилельса
Когда: 15 октября, 12:00
https://www.facebook.com/photo ?fbid=417964403820905&set=a.235444408739573
Что: Джаз на балконе Трио Якова Цветинского с участием Вадима Бесараба и Виталия Фесенко
Где: Александровский проспект, рынок Книга
Когда: 15 октября, 14:00
Что: Концерт солистов филармонии «С песней к Победе»
Где: Городской сад
Когда: 15 октября, 17:00
https://fb.me/e/2yXL6gVKP
Что: Вокально-юниорский концерт «Проба пера»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 15 октября, 14:00
https://fb.me/e/4ROHFTKnT
Что: Творческая встреча с Тамарой Орехо Зерня
Где: Черноморск, пр-т Мира, 30 Г
Когда: 16 октября, 13:00
https://fb.me/e/2S8hbVOQN
Что: Творческая встреча с Тамарой Орехо Зерня
Где: Троицкая 49/51, Библиотека Грушевского
Когда: 16 октября, 16:00
https://fb.me/e/2pZjumVOw
Каждую вторник и пятницу
-грамматика
– лексика
– игровые формы изучения языка
Где: Троицкая 49/41, Библиотека Грушевского
Когда: Вторник – 14:00, Пятница 13:30
Каждый четверг и воскресенье
Что, когда: Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
– для детей и подростков: начало в 15:00;
– для взрослых: начало в 16:00.
Где: Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Щосереди та щосуботи
Що: Заняття німецькою мовою для дітей та дорослих з використанням настільних ігор
Де: Читальний зал ОННБ (вул. Акад. Філатова, 1)
Коли: початок о 15.00