Афиша Одессы 14-16 октября: бесплатные встречи, выставки и концерты

В эти выходные мы будем отмечать несколько дат. Все они очень важны для нас, украинцев, особенно сейчас, когда мы боремся с жестоким врагом. Не забудьте поздравить наших воинов — мужчин и женщин, которые служат в рядах ВСУ. А лучший подарок для них сейчас – это наши донаты, наше боевое настроение и моральная поддержка армии.

Что: Military Run Ua

Где: Где угодно

Когда: 14 -16 октября

https://fb.me/e/2VDxirwQ4



Что: Беседы о фортепианной школе Эмиля Гилельса

Где: Маяковского, 1 Музыкальная школа им. Гилельса

Когда: 14 октября, 13:00

https://www.facebook.com/photo ?fbid=417964403820905&set=a.235444408739573



Что: Лекция «Величные украинские эпидемиологи, спасшие мир»

Где: Онлайн https://us02web.zoom.us/j/82248242965</a >

Когда: 14 октября, 15:00

https://fb.me/e/2awcAwNNL



Что: Лекция Тараса Гончарука «Исторические истоки победы защитников Независимой Украины»

Где: ул. Аккад. Филатова, 1, читальный зал ОННБ

онлайн https://youtu.be/LXAw17vasiM

Когда: 14 октября, 15:30

https://fb.me/e/bNqaMOvbi



Что: Лекция «К 80-летию УПА»

Где: Онлайн

Когда: 14 октября, 17:00

https://fb.me/e/2hFPdZ0AW



Что: Лекция «Казацкая нация» и «русины» в Речи Посполитой»

Де: Онлайн https://us06web.zoom. us/j/84535964639…

Когда: 14 октября, 19:00

https://fb.me/e/2kyrc1vT1



Что: Благотворительная ярмарка “Плетем Победу вместе”

Где: Парк Горького

Когда: 15-16 октября, 11:00-18:00

https://fb.me/e/2hBthjtB2



Что: Лекция «Традиции клавирности в пианизме Э.Г. Гилельса»

Где: Маяковского, 1, Музыкальная школа им. Гилельса

Когда: 15 октября, 12:00

https://www.facebook.com/photo ?fbid=417964403820905&set=a.235444408739573



Что: Джаз на балконе Трио Якова Цветинского с участием Вадима Бесараба и Виталия Фесенко

Где: Александровский проспект, рынок Книга

Когда: 15 октября, 14:00



Что: Концерт солистов филармонии «С песней к Победе»

Где: Городской сад

Когда: 15 октября, 17:00

https://fb.me/e/2yXL6gVKP



Что: Вокально-юниорский концерт «Проба пера»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 15 октября, 14:00

https://fb.me/e/4ROHFTKnT



Что: Творческая встреча с Тамарой Орехо Зерня

Где: Черноморск, пр-т Мира, 30 Г

Когда: 16 октября, 13:00

https://fb.me/e/2S8hbVOQN



Что: Творческая встреча с Тамарой Орехо Зерня

Где: Троицкая 49/51, Библиотека Грушевского

Когда: 16 октября, 16:00

https://fb.me/e/2pZjumVOw



Каждую вторник и пятницу

Что: Украинский разговорный клуб

-грамматика

– лексика

– игровые формы изучения языка

Где: Троицкая 49/41, Библиотека Грушевского

Когда: Вторник – 14:00, Пятница 13:30

Каждый четверг и воскресенье

Что, когда: Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

– для детей и подростков: начало в 15:00;

– для взрослых: начало в 16:00.

Где: Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)



Щосереди та щосуботи

Що: Заняття німецькою мовою для дітей та дорослих з використанням настільних ігор

Де: Читальний зал ОННБ (вул. Акад. Філатова, 1)

Коли: початок о 15.00

