Афиша Одессы 11-12 февраля: джаз, презентация и День поддержки переселенцев

Чем занять выходные дни, особенно если дома нет света? Мы нашли массу вариантов – интересных и бесплатных. Не закрывайтесь дома наедине. Именно сейчас прекрасное время, чтобы сходить в театр, музей, библиотеку или концерт. Почувствуйте, что город живет и вы вместе с ним. И обратите внимание, день становится длиннее, а значит, солнце и вселенная нас поддерживают!
- Что: Джаз для детей и взрослых
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 11 февраля, 12:00
- Что: Модульное оригами
- Где: Преображенская, 35а, б-ка Багрицкого
- Когда: 11 февраля, 13:00
- Что: Презентация книги «Исследователи смерти. От Шерлока Холмса и Агаты Кристи в лабораторию судмедэксперта»
- Где: Вице-адмирала Жукова 3/7, кофейня Salute
- Когда: 11 февраля, 14:00
- Что: Концерт «Песни любви»
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 11 февраля, 14:00
- Что: Закрытие выставки «Медведь всегда с тобой»
- Где: Пушкинская, 9, Музей западного и восточного музея
- Когда: 12 февраля, 13:00
- Что: День поддержки переселенцев, День поддержки ВСУ
- Где: ст. Черноморец
- Когда: 12 февраля, 13:00
- Что: Лекция ко дню рождения Чарльза Дарвина
- Где: Онлайн
- Когда: 12 февраля, 19:00
Каждую вторник и пятницу:
Что: Украинский разговорный клуб:
- грамматика
- лексика
- игровые формы изучения языка
Где: Троицкая 49/51, Библиотека Грушевского
Когда:
- Вторник 14:00
- Пятница 13:30.
Каждый четверг и воскресенье:
Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
- для детей и подростков: начало в 15:00;
- для взрослых: начало в 16:00.
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1).
Среда и суббота:
Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр.
Начало в 15:00
Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1).
Каждую субботу:
Английский разговорный онлайн клуб «Takeup_English»:
- первая группа с 16:00 до 17:30;
- вторая группа с 18:00 до 19:30.
Регистрация здесь.
Каждую субботу:
Заседание английского разговорного клуба «Pickwick club»
Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12.00.