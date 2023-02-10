Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы 11-12 февраля: джаз, презентация и День поддержки переселенцев

Афиша Одессы 11-12 февраля: джаз, презентация и День поддержки переселенцев

Чем занять выходные дни, особенно если дома нет света? Мы нашли массу вариантов – интересных и бесплатных. Не закрывайтесь дома наедине. Именно сейчас прекрасное время, чтобы сходить в театр, музей, библиотеку или концерт. Почувствуйте, что город живет и вы вместе с ним. И обратите внимание, день становится длиннее, а значит, солнце и вселенная нас поддерживают!

Бесплаты, джаз

Бесплатно, модульное оригами

  • Что: Презентация книги «Исследователи смерти. От Шерлока Холмса и Агаты Кристи в лабораторию судмедэксперта»
  • Где: Вице-адмирала Жукова 3/7, кофейня Salute
  • Когда: 11 февраля, 14:00

Бесплата, презентация книги

Бесплаты, концерт

  • Что: Закрытие выставки «Медведь всегда с тобой»
  • Где: Пушкинская, 9, Музей западного и восточного музея
  • Когда: 12 февраля, 13:00

Бесплаты, закрытие выставки

День поддержки переселенцев

Бесплаты, лекция

Каждую вторник и пятницу:

Что: Украинский разговорный клуб:

  • грамматика
  • лексика
  • игровые формы изучения языка

Где: Троицкая 49/51, Библиотека Грушевского

Когда:

  • Вторник 14:00
  • Пятница 13:30.

Каждый четверг и воскресенье:

Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

  • для детей и подростков: начало в 15:00;
  • для взрослых: начало в 16:00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1).

Среда и суббота:

Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр.

Начало в 15:00

Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1).

Каждую субботу:

Английский разговорный онлайн клуб «Takeup_English»:

  • первая группа с 16:00 до 17:30;
  • вторая группа с 18:00 до 19:30.

Регистрация здесь.

Каждую субботу:

Заседание английского разговорного клуба «Pickwick club»

Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12.00.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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