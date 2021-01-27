Контактные зоопарки в мире детских развлечений всё больше набирают популярность. Родители таким образом пытаются привить детям любовь к животным, что положительно влияет на детскую психику. Зоозащитники же бьют тревогу и требуют прекратить подобные развлечения. (Републикация материала от 19.04.2018 г.).

В одном из таких зоопарков Одессы произошел неприятный инцидент, после которого встал вопрос о безопасности для людей «свободного» доступа к животным. Чтобы разобраться в спорных вопросах, наш корреспондент отправился в контактный зоопарк.

Что это за «зверь»?

В контактном зоопарке сегодня содержатся животные, которые не представляют собой прямой опасности для человека. Здесь посетители могут погладить зверьков, потрогать и покормить их.

В Одессе работают два таких зоопарка, а в ближайшем будущем планируют открыть ещё один, – рассказал нам совладелец зоопарка Андрей Волчинский. По его словам, главная задача этих заведений – познакомить людей с животными и научить их правильно воспринимать «дикую природу».

– Люди не понимают, что, к примеру, енот – это активное животное. Он очень большой шкодник, везде лазает, портит имущество. Его заводят дома, а потом хотят отдать. Придя в наш зоопарк, люди могут наглядно посмотреть, какие у него повадки, определиться – готовы ли они к соседству с этим зверьком.

Организаторы зоопарка также хотят привить детям любовь к животным, научить культуре общения с братьями нашими меньшими.

Контакт с животными по правилам

Итак, я отправилась в один из таких зоопарков. В фойе встречает администратор. Он забирает верхнюю одежду, выдает бахилы, обрабатывает руки спецсредством. А перед тем как пустить к животным, дает ознакомиться с «Правилами посещения зоопарка». Там описано, что можно и что категорически нельзя делать, контактируя с животными. Например, администрация настойчиво напоминает, что даже у самого ласкового зверька имеются острые зубы, когти или копыта. Правила также предупреждают о возможной опасности физического контакта, кормления или фотосъемки обитателей зоопарка. Причем как для человека, так и для самих животных.

За несоблюдение правил администрация оставляет за собой право отказать в посещении контактного зоопарка. Ознакомившись с правилами, посетители подписывают бумагу и только тогда проходят внутрь.

Тяжела ли жизнь в клетке?

В зоопарках ежедневно работают от 3 до 5 смотрителей, в зависимости от количества посетителей. Зал, где расположены вольеры с животными, оборудован приточно–вытяжной вентиляцией. Это обеспечивает приток свежего воздуха. А чтобы обитатели зоопарка в закрытом помещении получали «солнечный свет», здесь работают ультрафиолетовые лампы. Для водоплавающих обустроен небольшой бассейн. По словам руководителя зоопарка, все вольеры построены по евростандартам. В них поддерживается необходимая температура и санитарные нормы.

На всех вольерах есть таблички, которые рассказывают о самих обитателях и о часах их сна. Сотрудники рассказали, что при большом потоке людей, некоторые вольеры закрывают, чтобы животные отдыхали. А когда в семействе зверьков пополнение, доступ в клетку ограничивают до тех пор, пока малыш не окрепнет. Таблички на вольерах также информируют, можно ли кормить тех или иных зверей.

Как животные попадают в зоопарк?

Животные попадают в контактный зоопарк из питомников. Перед тем как заселить в зверинец, претендентов осматривает ветеринар, делает необходимые прививки, а потом отправляет на карантин. В течении 21 дня за животным наблюдают специалисты, оценивая его поведение и уровень агрессии.

– Мы отказались принимать животных из семей, потому что это небезопасно, – утверждает Андрей Волчинский.

Уже в самом зоопарке животных ежедневно утром и вечером осматривает штатный ветеринар. Тех животных, которые болеют или странно себя ведут, помещают в изолятор или в карантин. Купают зверьков по мере необходимости. Сотрудники зоопарка рассказывают, что енота купают, например, раз в неделю, а вот хорьки «принимают ванну» чаще, так как пачкаются быстрее.

Для каждого животного действует свой график и рацион питания, причем составленный по сезонам.

Всего в двух зоопарках около 20 видов животных и птиц. Это еноты, носухи, дикобразы, французские барашки, совы и даже говорящий ворон Беня. Правда говорить он любит, когда зоопарк закрывают на ночь.

Зверушки – не игрушки

Несмотря на то, что с первого взгляда в зоопарках подобного типа абсолютно безопасно, борцы за права животных бьют тревогу. Зоозащитники считают, что жизнь в таких условиях недопустима для диких животных.

– Животное лишено возможности выходить на улицу. Из-за чего не так хорошо работает система кровоснабжения. Интенсивность света другая, поэтому иммунная система очень незащищенная, а значит, они более склонны к болезням и быстро погибают, – рассказала вице-президент Союза защиты животных г. Одессы Ирина Момот.

Интенсивный контакт с человеком и режим работы зоопарка также неблаготворно сказывается на диких зверях.

– Вычистите вольер до блеска, убрав все «метки» его обитателя, и вы получите животное в сильнейшем стрессе. Кроме того, настырное уничтожение его запахов вызывает агрессию по отношению к человеку, – предупреждает зоолог Игорь Егоров.

– Поток детских рук, иногда по 200 человек в день – все это остается на шерсти животного. То есть, если кто-то инфицирован, возможны массовые заражения. А проверить, здоровы ли звери, по факту люди не могут, – считает Ирина Момот.

Зоозащитница обращает внимание и на то, что дети часто случайно калечат животных, бросая их в вольеры, роняя. А животное, защищая себя, может укусить или поцарапать.

Подобные случаи уже были. Недавно посетительнице одного из контактных зоопарков пришлось оказывать медицинскую помощь. Одесситка Ирина Вербицкая пострадала от острых зубов и когтей носухи.

– В выходные там был огромный поток людей. Нам не проводили инструктаж, только дали быстро подписать бумагу. Зверь прыгнул ко мне на шею, полез под кофту, до крови расцарапал спину, а когти могут переносить инфекцию. Девушка, смотрящая за животными, даже не заметила произошедшего, хотя стояла рядом в вольере. Раны мне обработали, когда я обратилась к администратору.

По мнению зоозащитных организаций, заведения подобного типа нарушают закон «О защите животных от жестокости», но они по-прежнему получают разрешение на работу.

Защитники животных считают, что контактные зоопарки воспитывают в детях отношение к животным «как к игрушкам». Посещать такой зоопарк или нет, гладить зверька или отказаться от такой забавы, человек решает сам, животным же выбора не оставляют.

Почем удовольствие?

(цены 2018 г.)

Дети до 3-х лет и люди с ограниченными возможностями (1 и 2 группы) – бесплатно.

Дети 3-8 лет в будние дни – 90 гривен/выходные – 130 гривен.

Взрослые и дети от 8 лет в будние дни – 110 гривен/выходные – 150 гривен.

Многодетные семьи в будние дни – 55 гривен/выходные – 75 гривен.

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Автор: Галина Полищук