900 тисяч сімей Одещини можуть сплачувати за електроенергію до 50% менше

Вже 80 тисяч сімей на Одещині сплачують за світло удвічі менше за допомогою двозонних лічильників електроенергії. Ще 916 тисяч родин в області можуть зменшити свої витрати на електроенергію до 50% за допомогою перших в Україні енергоефективних наборів. Скільки тисяч гривень вдасться зекономити – легко можна підрахувати за допомогою онлайн-калькулятора енергоефективності.

Якщо встановити двозонний лічильник, то можна вдвічі менше сплачувати за електроенергію, використану з 23:00 до 07:00 годин. Найпростіший спосіб швидко отримати такий лічильник – замовити його у складі енергоефективного набору Розумний Watt разом с послугою встановлення «під ключ» від постачальника YASNO.

Розумний Watt – це набір енергоефективних приладів, який кожен може підібрати собі індивідуально, враховуючи свої витрати електроенергії і побажання щодо економії. До складу енергоефективного набору входять:

двозонний лічильник електроенергії з нічним тарифом та послугою встановлення «під ключ»;

розумної розетки з таймером – дозволяє програмувати автоматичне вмикання/вимикання енергоємних приладів у потрібний час;

LED-ламп – споживають до 10 разів менше електроенергії, ніж відповідні лампи розжарювання.

Замовити набір можна через інтернет на сайті YASNO – отже не потрібно витрачати час на візит до офісу енергокомпанії та очікування у чергах. Послуга швидкого встановлення «під ключ» передбачає, що набір з лічильником надсилається поштою, а електромонтер приходить у погоджений день та встановлює лічильник за 10-20 хвилин з усіма пломбами, на місці оформляє усі необхідні документи.

Переходити на «нічне життя» також не потрібно. 30% електроенергії люди зазвичай і так непомітно для себе використовують вночі. Щонайменше цілодобово працює холодильник, бойлер для підігріву води, заряджання смартфонів та ноутбуків, взимку – обігрівачі, а влітку кондиціонер, електрополив газонів або городу, тощо. Щоб збільшити економію, достатньо перенести частину електропобутових справ на період з 23:00 до 7:00 з допомогою розеток з таймером. На цей період цілком реально змістити 50-70% електроспоживання.

Також корисно запровадити в сім’ї прості енергоощадні звички: вимикати з розетки електроприлади, якими не користуєтесь, вимикати за собою світло. Для тих, хто хоче дізнатися більше про способи економії витрат на електроенергію – до набору додається відповідна інструкція з енергоефективними порадами.

«Набори Розумний Watt вже допомогли зменшити витрати на електроенергію більше ніж для 30 тисяч родин у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях. Зараз така можливість з’явилася і для мешканців Одещини. А щоб кожен зміг підрахувати, скільки витрат на електроенергію можна зекономити за рік, 5 та 10 років – на сайті YASNO ми розробили онлайн-калькулятор енергоефективності. У ньому достатньо обрати електроприлади, якими користується сім’я, уточнити їх потужність, час використання та одразу отримати орієнтовний розрахунок витрат та можливої економії за декілька років – це тисячі гривень. Наприклад, якщо зменшити витрати на електроенергію на 250 грн. на місяць, то річна економія становитиме 3000 грн. В цьому випадку набір окупиться швидше, ніж за рік», – зазначив директор з продажів та обслуговування клієнтів YASNO Євген Бушма.

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