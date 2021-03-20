Многие люди любят ностальгировать и одесситы не исключение. Старожилы города не упускают возможности напомнить нам о том, что и народ был добрее, и улицы чище.

днако, многие из очевидцев тех времен, не всегда бывают до конца откровенными. «Одесская жизнь» нашла подборку фотографий, которые объективно показывают, какой была Одесса до «зловещих» времен капитализма.

Авторы этих фотографий Йен Берри, Питер Марлоу и Эллиот Эрвит – британские и американские корреспонденты, которые побывали в Одессе с 1957 года по 1982 год. В объективы их фотоаппаратов попали одесские улицы, пейзажи и горожане времен СССР.

На большинстве фото из Одессы нет Дюка, легендарного «12-го стула», Горсада, Дерибасовской и других популярных достопримечательностей города. Однако, не смотря на серые тона композиций, на снимках присутствует истинная гордость одесситов: балет, шахматы, романтика курортного побережья. При этом, не забудем про колоритные пивнухи, балконы и продажу борща под дождем…

Ранее мы рассказывали об одессите Якове Белоцерковском, которого считали лучшим фотографом империи.