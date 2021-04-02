110 лет назад вышел в свет одесский «Крокодил»

110 лет назад, 2 апреля 1911 года, в Одессе вышел в свет сатирический журнал «Крокодил» (на 11 лет раньше всесоюзного одноименного журнала). Об этом рассказали в Одесской национальной научной библиотеке.

К сожалению, просуществовал журнал недолго – всего два года. За это время вышло 63 номера, каждый из которых – настоящая ценность. Единственный полный комплект можно найти лишь в архиве нашей Научной библиотеки.

Издателями журнала был Яков Рогачевский. Также издателем и главным художником был Федор Сегаль. Впоследствии он взял себе псевдоним Крокодилов. Компаньоном Сегаля был известный одесский журналист Борис Флит (Незнакомец).

Каким же был этот очень популярный журнал? Отличительной его чертой стало большое количество цветных иллюстраций, а также широкая тематика. Тут публиковали эпиграммы и анекдоты, байки, пародии, юморески и цитаты. И, конечно же, было много сатиры. Одесситы высмеивали выборы, правительство, повсеместное взяточничество, глупость чиновников, качество постановок в одесских театрах и особенности «одесского языка».

Почему был закрыт журнал, исследователям узнать пока не удалось. Известно, что за острые карикатуры на «Крокодил» накладывали штрафы. Последний номер журнала вышел в июне 1912 года.

В 1998 году под эгидой библиотеки была выпущена книга-миниатюра – сборник лучших публикаций «Крокодила». Автором идеи этого издания стала заведующая отделом искусств библиотеки Татьяна Щурова. Она и рассказала о том, как составлялась эта книжка:

– Работа была очень интересная, увлекательная и очень кропотливая, ведь юмор 85-летней давности со временем устарел и стал непонятным современному читателю. Среди огромного массива материала мы выбирали то, что было бы доступно и интересно сейчас.

Кроме того, в книге представили биографии авторов «Крокодила», среди которых Сандро Фаззини – фотограф и художник, брат писателя Ильи Ильфа. Александра Ильф, дочь писателя, издала книгу, посвященную своему дяде, в которой также использовала материалы, собранные в библиотеке.

Фото предоставлены Одесской национальной научной библиотекой