Температура морської води в Одесі сьогодні, 5 вересня: чи можна купатися

Сьогодні в Одесі та Одеській області очікується гроза, оголошено штормове попередження. Купатися в морі за такої погоди вкрай небезпечно. Проте прогноз може не виправдатись, тому “Одеське життя” продовжує інформувати про температуру морської води біля берегів Одеси.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у четвер, 5 вересня, температура морської води біля одеського узбережжя становитиме 22°С.
А за даними ресурсу Seatemperature, Чорне море біля Одеси прогріється до 23.2°C.
Незважаючи на те, що морська вода все ще тепла, фахівці не рекомендують купатися в морі після рясних дощів, оскільки в прибережній зоні підвищується концентрація шкідливих речовин і мікрофлори.
Температура води в курортних місцях Одеської області сьогодні: