День читання книги та адміністратора ЦНАП в Україні: що ще святкують 6 вересня

Що святкують в Україні та світі 6 вересня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 6 вересня
День кавового морозива
Присвячений одному з найулюбленіших десертів для кавоманів. Це смачне поєднання кави та морозива стало символом гастрономічної насолоди і можливості знайти нові смакові поєднання. У цей день варто згадати про різноманітність рецептів та творчий підхід до приготування улюблених страв.
День читання книги
Спрямований на популяризацію читання та розвиток любові до літератури. Він заохочує людей відкласти всі справи і зануритися в світ книг, відкриваючи для себе нові знання або просто насолоджуючись хорошою історією. Читання не тільки сприяє розвитку мислення, а й допомагає зняти стрес.
День адміністратора Центру надання адміністративних послуг в Україні
Наголошує на важливості роботи адміністраторів, які забезпечують ефективне функціонування державних сервісів. Їхня робота вимагає високої відповідальності та організованості, адже вони сприяють наданню громадянам важливих послуг. Визнання їхньої ролі підкреслює значення прозорого і доступного державного управління.
День лінивих мам
Символізує необхідність паузи та відпочинку для матерів, які щоденно стикаються з безліччю обов’язків. У цей день нагадується, що мамам також потрібен час для себе, для відновлення сил і балансу між особистим життям і сімейними турботами. Це можливість усвідомити важливість самопіклування.
День перерви на мистецтво
Зосереджений на значенні мистецтва в нашому повсякденному житті. Закликає зробити паузу в роботі чи справах і насолодитися мистецькими творами, які можуть надихнути, подарувати нові ідеї або просто допомогти розслабитися. Це відмінний момент, щоб відвідати музей, галерею або переглянути художній фільм.
День боротьби з прокрастинацією
Мотивує людей подолати схильність відкладати справи на потім і почати діяти. Це нагадування про те, що прокрастинація може заважати досягненню цілей та успіху. У цей день варто розробити план дій і вжити перших кроків для подолання відкладання важливих завдань.
Іменини 6 вересня
Які сьогодні іменини: Андрій, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло.
Хто з відомих людей народився 6 вересня
- 1863 рік: український математик Дмитро Граве;
- 1897 рік: український прозаїк, драматург Іван Микитенко;
- 1924 рік: український історик Михайло Брайчевський.
Пам’ятні дати 6 вересня
- 1716 рік: у Бостоні закінчується будівництво першого американського маяка;
- 1770 рік: починається будівництво Олександрівського форштадта, з якого згодом виросло місто Олександрівськ (тепер Запоріжжя);
- 1819 рік: Томас Бланчард отримує патент на токарний верстат;
- 1852 рік: у Манчестері відкривають першу безкоштовну бібліотеку Великої Британії;
- 1873 рік: створюють Шотландську федерацію футболу, одну з найстарших у світі;
- 1891 рік: зійшовши з пароплава «Орегон» у порту Квебек, уродженці с. Небилів Іван Пилипів і Василь Єлиняк започатковують хвилю української еміґрації до Канади;
- 1939 рік: Третій Рейх окуповує Краків;
- 1952 рік: у Женеві підписують Всесвітню конвенцію про авторське право;
- 1989 рік: через комп’ютерну помилку 41 тисяча парижан отримують листи, які сповіщали про те, що замість порушень правил дорожнього руху ними скоєні вбивства й грабежі;
- 2007 рік: Національний банк України випускає у обіг пам’ятну монету «Іван Богун» із серії «Герої козацької доби»;
- 2022 рік: починається контрнаступ України в Харківській області;
- 2022 рік: Ліз Трасс стає прем’єр-міністеркою Великої Британії.