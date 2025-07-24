Ключевые моменты

Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 25 — 27 июля.

Бесспорно, главным событием этих выходных станет Виделка фест. Этот фестиваль родился в Одесской области, в Вилково во время полномасштабного вторжения. После нескольких смен локаций и городов он проходит в Одессе. Организаторы подготовили насыщенную программу которая будет проходить на трех площадках: литературной, музыкальной и киносцене.

Кроме этого фестиваля, во дворике Национальной библиотеки состоится благотворительный арт-базар. Обратите внимание на это событие, ведь там множество интересный мастер классов и концертов.

Традиционные рассветы и вечерницы под пианомузыку дарят музыканты Игорь Янчук и Роман Витенук. А в субботу в Ротонде ждут батл любителей современных танцев.

Желаем вам настоящего восстановления, насыщенных дней и интересных событий. Берегите себя!

Что: Пианрассвет с Игорем Янчук

Где: Ланжерон, Плиты

Когда: 25 июля, 5:30



Что: Пианотерапия

Где: 16 в. В. Фонтана

Когда: 25 – 27 июля, 18:00

Что: Виделка – фест

Где: Одесская филармония

Когда: 25 – 27 июля

Что: Пианотерапия

Где: 16 в. В. Фонтана, Золотой Берег

Когда: 26, 27 июля, 18:00

Что: American Movie Night

Где: Греческий 1-а, America House Odesa

Когда: 25 июля, 18:30

Регистрация: https://bit.ly/46f7Leo

Что: Благотворительная ярмарка Что за движ?

Где: Пастера, 15, Национальная библиотека

Когда: 26 – 27 июля



Что: Пианорассвет с Игорем Янчуком

Где: Ланжерон, Плиты

Когда: 26 июля, 5:30

Что: Космические выходные с Clear Skies Foundation

Где: Троцкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 26 июля, 14:00



Что: Выставка Ирины Резниченко «Бумажные крылья»

Где: Троцкая, 49-51, б-ка Грушевского, Музей украинской книги

Когда: 26 июля, 15:00



Что: Поэтический диалог

Где: Королева, 46, Б-ка для юношества

Когда: 26 июля, 15:00

Что: Танцевальный батл

Где: Городской сад, Ротонда

Когда: 26 июля, 19:00

Что: Экскурсия по музею электротранспорта

Где: Алексеевская площадь, 21-а, Депо

Когда: 27 июля, 12:00

Запись на экскурсию: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886

