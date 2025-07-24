Ключевые моменты
- Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 25 — 27 июля.
Бесспорно, главным событием этих выходных станет Виделка фест. Этот фестиваль родился в Одесской области, в Вилково во время полномасштабного вторжения. После нескольких смен локаций и городов он проходит в Одессе. Организаторы подготовили насыщенную программу которая будет проходить на трех площадках: литературной, музыкальной и киносцене.
Кроме этого фестиваля, во дворике Национальной библиотеки состоится благотворительный арт-базар. Обратите внимание на это событие, ведь там множество интересный мастер классов и концертов.
Традиционные рассветы и вечерницы под пианомузыку дарят музыканты Игорь Янчук и Роман Витенук. А в субботу в Ротонде ждут батл любителей современных танцев.
Желаем вам настоящего восстановления, насыщенных дней и интересных событий. Берегите себя!
Что: Пианрассвет с Игорем Янчук
Где: Ланжерон, Плиты
Когда: 25 июля, 5:30
Что: Пианотерапия
Где: 16 в. В. Фонтана
Когда: 25 – 27 июля, 18:00
Что: Виделка – фест
Где: Одесская филармония
Когда: 25 – 27 июля
Что: Пианотерапия
Где: 16 в. В. Фонтана, Золотой Берег
Когда: 26, 27 июля, 18:00
Что: American Movie Night
Где: Греческий 1-а, America House Odesa
Когда: 25 июля, 18:30
Регистрация: https://bit.ly/46f7Leo
Что: Благотворительная ярмарка Что за движ?
Где: Пастера, 15, Национальная библиотека
Когда: 26 – 27 июля
Что: Пианорассвет с Игорем Янчуком
Где: Ланжерон, Плиты
Когда: 26 июля, 5:30
Что: Космические выходные с Clear Skies Foundation
Где: Троцкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 26 июля, 14:00
Что: Выставка Ирины Резниченко «Бумажные крылья»
Где: Троцкая, 49-51, б-ка Грушевского, Музей украинской книги
Когда: 26 июля, 15:00
Что: Поэтический диалог
Где: Королева, 46, Б-ка для юношества
Когда: 26 июля, 15:00
Что: Танцевальный батл
Где: Городской сад, Ротонда
Когда: 26 июля, 19:00
Что: Экскурсия по музею электротранспорта
Где: Алексеевская площадь, 21-а, Депо
Когда: 27 июля, 12:00
Запись на экскурсию: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886