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Новости Одессы и Одесской области

В одесском парке Шевченко творят чудеса и ловят мыльные пузыри

В одесском парке Шевченко творят чудеса и ловят мыльные пузыри

Два предрождественских дня, 5 и 6 января, в парке им. Т.Г.Шевченко отмечены празднованием Нового года и Рождества. Действо стартовало в хмурый день, что подпортило «посещаемость», но те, кто пришел к знаменитой сцене «Ракушка» с детьми, нисколько не пожалел.

Елка, Дед Мороз, клоуны, аниматоры, небольшая ярмарка, множество фуд-кортов и, конечно же, глинтвейн — к вашим услугам.

Надо отдать должно устроителям. Вся программа продумана так, чтобы дети и их родители были задействованы в действе, а не просто слушали-смотрели-аплодировали.

Дети вовлечены во все происходящее, чувствуется, что они — здесь главные и все продумано, прежде всего, для них. И хотя праздник называется «Рождественское чудо», Новый год со всей его атрибутикой — в центре внимания. Детей учат наряжать елку, им задают загадки о любимых зимних праздниках, их активно веселят. Юные одесситы в восторге, родители счастливы: все события происходят на воздухе, с пользой и кучей впечатлений.

Особым вниманием пользуется клоун, устроивший для детей настоящее шоу. Игра «На мыло» имеет большой успех. Сначала карапузы получают шпажку из надувного шара, потом клоун запускает мыльные пузыри, с которыми и начинают «борьбу» собравшиеся. Визги восторга оживляют затихший парк.

Ну а сам праздник длится нон-стоп. Музыкальные выступления, розыгрыши, подарки, на сцене «Ракушка» одно развлечение сменяет другое, и так целых два дня накануне Рождества.

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Мария Котова
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