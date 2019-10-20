«Ucraina terra magnifica»: все загадки и тайны украинского костюма – в одесском музее

Выставка «Ucraina terra magnifica: достоверная реальность» открылась в Одесском музее западного и восточного искусства. Один из основных организаторов выставки — уже хорошо известное одесситам сообщество «КуклЬтура».

Выставка так многогранна, представлена таким количеством мастеров со всей Украины, что, пожалуй, даже не берусь давать какие-либо четкие определения. Это украинский костюм во всех ипостасях, если хотите.

Основатель сообщества «КуклЬтура», коллекционер и большой знаток кукол Ольга Филиппова дает подсказку: со всем, что представлено на выставке, нужно знакомиться, любоваться, конечно же. Но, главное, изучать. Выставка — не только широкий показ украинского костюма, украшений и авторских кукол, но и погружение в саму историю. Ведь здесь, по сути, представлена вся Украина.

Как говорит исследователь и коллекционер Майя Эрнст (г. Днепр), народный костюм — это сразу ответ на вопрос, какого ты сословия, женат или свободен, каковы твои привычки и предпочтения, из какой ты семьи.

— Я изучаю украинский костюм уже много-много лет. Можно называть еще много других «черт костюма», и все равно всего не перечислишь. Ведь каждая местность имела собственные отличия, — говорит Майя.

Майя — и коллекционер, и исследователь. У нее собственное понимание, что есть раритет и ценность, когда речь заходит о народном костюме или украшении.

Аутентичные украинские костюмы, украшения и куклы-мотанки… Все заиграло особыми красками и особым смыслом. Ну вот сами посудите: взять хотя бы одно только «трио» мастерицы украинской народной куклы Ольги Балан. Ангел-хранитель в «обществе» Цыганки (образ человеческой судьбы) и Смерти… Словно вся жизнь человеческая представлена в виде содружества из трех кукол.

В основе композиции — украинский народный костюм XVIII — XIX веков. А еще — украшения. Каждый экспонат — словно загадка, и едва ли не каждый стежок на костюме имеет свой смысл. Да и украшения никогда не были просто украшениями. Тут ведь тоже свой особый язык.

Выставка «Ucraina terra magnifica: достоверная реальность» будет открыта до 10 ноября.

И, кстати, следует отметить еще одну ее особенность: практически каждый день здесь можно будет не только любоваться представленными костюмами, куклами и украшениями, но и побывать на интересных лекциях, посетить множество мастер-классов по изготовлению украинской народной игрушки, художественной импровизации, авторской народной куклы, элементов украинского традиционного венка невесты.

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