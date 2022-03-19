События поддержки в Одессе 19-20 марта

Афиша бесплатных событий Одессы 21-24 февраля Последняя неделя зимы не богата событиями, и это понятно – все ждут весны. Итак, набираемся сил, радуемся первым теплым солнечным лучам и считаем дни! ПОДРОБНЕЕ

Афиша бесплатных событий Одессы 18-20 февраля В эти выходные у вас будет масса поводов, чтобы выйти из дома – поплавать вместе с моржами на Ланжероне, сходить на марш патриотов, встретиться с писателем, купить книгу из его рук… И еще многое можно спланировать. Изучайте афишу бесплатных событий и не скучайте! ПОДРОБНЕЕ

Афиша бесплатных событий Одессы 16-17 февраля Прошлая неделя была чрезвычайно напряженной для украинцев. Информационные сообщения давили на наши чувства и испытали нас на крепость характера. Но эту неделю мы начали с неожиданной новости. 16 февраля страна получила новый праздник – День Единения. Именно ему и посвящен основной ряд событий в городе. ПОДРОБНЕЕ

Афиша бесплатных событий Одессы 11-13 февраля Наполняемся любовью, поэзией и вином. В эти дни в Одессе и области пройдут фестивали глинтвейна и праздник всех виноделов Трифон Зарезан. Для тех, кто предпочитает другие развлечения – приглашаем на языковые клубы и интересные творческие встречи. главное – не скучать и найти дело по сердцу. Хороших выходных всем нам! ПОДРОБНЕЕ