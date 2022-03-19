События поддержки в Одессе 19-20 марта

Несмотря на все, в Одессе жизнь продолжается. Открываются магазины, кафе, работают рынки.
Мы подобрали ряд событий, которые пройдут в эти выходные. Все они о поддержке и состоятся онлайн.
Что: Театр юного зрителя Сказочный марафон
Где: ТЮЗ Онлайн
Когда: 20-21 февраля, 15:00
Подробности здесь
Что: Открытая читка «Тот, кто открывает двери»
Где: ТЮЗ Онлайн
Когда: 20 марта, 17:00
Что: Фестиваль TALK TO ME
Где: онлайн
Когда: 20 марта, 19:00-23:00
Подробности здесь
Что: Инструктаж по оказанию первой помощи
Где: онлайн
Когда: круглосуточно
Что: Аудиокниги для детей и взрослых:
Yakaboo ;
Что: Цифровые библиотеки:
Украинская цифровая библиотека;
Электронные детские книги от Видавництва Старого Лева;
Детские книги от Освітории
Что: Спектакли Одесского театра на Чайной