Новости Одессы и Одесской области

События поддержки в Одессе 19-20 марта

События поддержки в Одессе 19-20 марта

Несмотря на все, в Одессе жизнь продолжается. Открываются магазины, кафе, работают рынки.
Мы подобрали ряд событий, которые пройдут в эти выходные. Все они о поддержке и состоятся онлайн.

Рецепты

Что: Театр юного зрителя Сказочный марафон

Где: ТЮЗ Онлайн

Когда: 20-21 февраля, 15:00

Подробности здесь

Что: Открытая читка «Тот, кто открывает двери»

Где: ТЮЗ Онлайн

Когда: 20 марта, 17:00

Что: Фестиваль TALK TO ME

Где: онлайн

Когда: 20 марта, 19:00-23:00

Подробности здесь

Что: Инструктаж по оказанию первой помощи

Где: онлайн

Когда: круглосуточно

Что: Аудиокниги для детей и взрослых:

Yakaboo ;

АБУК

Что: Цифровые библиотеки:

Украинская цифровая библиотека;

Электронные детские книги от Видавництва Старого Лева;

Детские книги от Освітории

Что: Спектакли Одесского театра на Чайной

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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