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Подсчет голосов в Одессе проходит с массовыми нарушениями законодательства

Подсчет голосов в Одессе проходит с массовыми нарушениями законодательства

Прошла неделя после выборов. До сих пор в Одессе не известны результаты голосования. За прошедшие дни комиссии, считали и пересчитывали по несколько раз бюллетени.

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Были зафиксированы тысячи нарушений законодательства, составлены 170 протоколов об админнарушениях. Сайты и телеграм-каналы пестрят видео-фактами нарушений. Вот только одно из таких грубейших нарушений зафиксировано на УИК №511312, которую возглавляет представитель ОПЗЖ. На видео четко видно, как чистые протоколы заполняются подоконнике.

«Действующие лица: 1. глава комиссии по квоте ОПЗЖ Светлана Волошина (от Николая Скорика), 2. замглавы Наталья Барбулак (от Андрея Пальчевского), 3. секретарь по квоте «За майбутне» Виктория Масловская-Кушнир (от Сергея Калинчука). Место действия: подоконник. Чистые протоколы, подписанные всеми членами комиссии, заполняются не на участке, а на подоконнике. Невежливая женщина вносит туда нужные цифры, переписывая их из сообщения в телефоне. Вот так делаются результаты голосования», — отмечает телеграмм-канал «Профессор Мориарти».

По данным начальника главного регионального управления Национальной полиции Олега Беха, одесская полиция получила 1067 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Как подчеркнул Олег Бех, полицейские тщательно отслеживают, фиксируют и проверяют всю информацию о возможных нарушениях избирательного законодательства. В том числе отслеживают такие сообщения в социальных сетях.

Примечательно, что в других крупных городах Украины уже известны результаты голосования.

Источник: Деловая Одесса

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