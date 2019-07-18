Отключение воды в Одессе 19-20 июля 2019 года

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Отключение воды в г.Одесса 17 июля 2019 года Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ по замене участка магистрального водопровода и переключению водопроводных вводов жилых домов по адресу: пр-т Добровольского, 133а ПОДРОБНЕЕ