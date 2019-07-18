Отключение воды в Одессе 19-20 июля 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по установке задвижки диаметром 300 мм и переключению нового участка магистрального водопровода по адресу Французский бульвар угол ул. Академической.
В связи с чем, с 09:00 19 июля до 05:30 20 июля 2019 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Академическая 28-32,
- Французский бульвар 52-66.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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