Осенний призыв-2020: сколько одесситов заберут в армию?

В октябре-декабре на срочную военную службу призовут 735 жителей Одесской области. Всего в Украине планируется отправить в армию 13 570 человек.

Такое решение приняли сегодня, 23 сентября, на заседании Кабмина.

337 жителей Одесчины отправятся в ряды Вооруженных сил, 45 человек – в Государственную специальную службу транспорта, 328 призывников пополнят ряды Нацгвардии, а 25 человек призовут в Госпогранслужбу.

На призывную кампанию выделили 58,3 млн грн. При этом на одного призывника потратят 4 297 гривен.

Фото: издание “Карачун”, иллюстративное