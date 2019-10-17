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Новости Одессы и Одесской области

Одесские предприятия навредили окружающей среде на более чем 25 миллионов гривен

Одесские предприятия навредили окружающей среде на более чем 25 миллионов гривен

По сравнению с прошлым годом, эко-налог увеличился на 4,2 миллиона.

Об этом сообщает Территориальный орган государственной налоговой службы в Одесской области.

По его информации, одесские предприятия перевели в бюджет всех уровней почти 25,4 миллиона гривен. В госбюджет поступило 13,2 млн, а в городские бюджеты – 12,1 млн.

Всего в Одесской области зарегистрировано 2938 плательщиков экологического налога, которые своей деятельностью ухудшают экологию.

«В соответствии с п. 250.9 ст. 250 Налогового кодекса Украины, если плательщик экологического налога с начала отчетного года не планирует осуществление выбросов, сбросов загрязняющих веществ, размещение отходов, образования радиоактивных отходов в течение отчетного года, то такой налогоплательщик должен уведомить об этом соответствующий контролирующий орган по месту нахождения источников загрязнения и составить заявление об отсутствии у него в отчетном году объекта исчисления экологического налога. В противном случае, налогоплательщик обязан подавать налоговые декларации в соответствии со ст. 250 НКУ», – напомнили в налоговой службе.

Фото: 24tv.ua

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Артем Виноградов
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