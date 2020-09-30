Одесситы скоро увидят обновленный доходный дом Усачева

Ремонтно-реставрационные работы доходного дома Усачева (ул. Пушкинская, 78 угол Пантелеймоновской, 64) вышли на финишную прямую. Об этом сообщили в компании “Укрспецпроект”.

Ремонтно-реставрационные работы начались в конце лета прошлого года. Поскольку износ здания составлял порядка 50% перед специалистами компании стояли очень сложные задачи. Работы стартовали с ремонта прогнившей стропильной системы, а далее началась полная замена кровельного покрытия. Работы по восстановлению фасадного декора и балконов начались практически одновременно. Пока реставраторы занимались воссозданием балясин и лепнины, инженерно-технический состав решал проблемы, связанные с полуразрушенными балконами. Поскольку они не подлежали реставрации, восстанавливать их пришлось с помощью современных материалов.

Не менее трудоемкой были работы, связанные с заменой стеклянных фонарей на лестничных клетках, а также кованных ворот и дверей в подъездах, причем, все воссоздавалось в аутентичном виде.

Некоторое время назад здание поменяло свой цвет – с красно-оранжевого на лимонно-желтый, на фасад вернулись восстановленные балясины и элементы лепного декора. Уже установлена подсветка. До завершения полного объема работ остались считанные недели.

Напомним, дом №64 на пересечении Пушкинской и Пантелеймоновской улиц, был построен в 1874 году по проекту архитектора Феликса Гонсиоровского. В 1893 году его реконструировали по проекту Семена Ландесмана. Использовался как доходный. Первоначально принадлежал И. Усачеву, потом Я. Томазини. В конце XIX века здесь располагалось консульство Швейцарской Конфедерации. Внутренние помещения здания несколько раз переделывались. В 1893 году перестройкой занимался Я. Томазини, в 1908 году – Б. А. Фельдман перестроил магазин. Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения № 730-Од под названием «Дом доходный».

Стоимость реставрации дома составила немногим более 16 млн гривен. Ремонтные работы начались в августе 2019 года.

Источник: Одесский курьер