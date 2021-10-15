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Не забудьте поздравить Борисов

Не забудьте поздравить Борисов

Сегодня, 15 октября, день ангела отмечают Борисы.

Происхождение имени Борис

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По поводу происхождения имени Борис есть несколько версий. Одна из них говорит о том, что имя пошло от монгольского слова «bogori», что означает маленький. Также есть мнение, что это имя является сокращенной формой славянского имени Борислав, в основе которого лежат слова «бор», означающее борьба, и «слав» — слава.

Какой характер у Бориса?

Считается, что носители этого имени настойчивы, благодаря чему добиваются успехов практически в любой сфере. Особенно хорошо у них получается заниматься бизнесом. Борисы трудолюбивы и всегда готовы помогать по дому. Они могут сделать ремонт, уборку в квартире или даже благоустроить земельный участок. Однако из-за напряженного труда Борисы бывают вспыльчивы.

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Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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