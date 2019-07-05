На Сегедской улице из-под асфальта бьет «фонтан»

Сегодня утром на перекрестке улицы Сегедской и Лунного переулка из-под асфальта бьет вода под большим давлением.
Как передает корреспондент «Одесской жизни», это затрудняет движение автомобилей.
Сегодня утром на перекрестке улицы Сегедской и Лунного переулка из-под асфальта бьет вода под большим давлением.
Как передает корреспондент «Одесской жизни», это затрудняет движение автомобилей.
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