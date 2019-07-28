Михаил Саакашвили пригрозил выдворить из Одессы всех бандитов

Бывший губернатор Одесской области намерен переехать в город у моря. Как заявил политик – не для того, чтобы иметь возможность чаще отдыхать.

Такое заявление появилось на странице Михаила Саакашвили в Facebook.

«На следующей неделе переезжаю в Одессу. Не на отдых. Буду там, пока не освободим самый потрясающий город Украины от бандитов и не выведем его на курс быстрого развития», – написано в посте экс-губернатора нашего региона Михаила Саакашвили в Fаcebook.

Под публикацией собралось более трех сотен комментариев. Большинство пользователей соцсетей поддерживают бывшего губернатора и рады такой новости. Некоторые даже приглашают в другие города. Пишут, что, мол, одной Одессы для Саакашвили будет мало – ему нужна вся Украина для наведения порядка.

Как часто бывает в случаях с комментированием постов украинских политиков, поддержку выражают пользователи без аватарок и какой-либо информации о себе. У Михаила Саакашвили тоже есть такие «единомышленники».

Впрочем, как бы то ни было, противников приезда Саакашвили и его намерений навести порядок, судя по отзывам в сети, нашлось не так уж много.

Фото: ФБ Михаила Саакашвили