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Кандидат в мэры Одессы владеет помещениями в высотке на Трассе здоровья, хотя заявляет о недопустимости застройки склонов

Кандидат в мэры Одессы владеет помещениями в высотке на Трассе здоровья, хотя заявляет о недопустимости застройки склонов

Кандидат в мэры Одессы от партии «Слуга народа» Олег Филимонов владеет недвижимостью в скандально известном жилкомплексе «Морская симфония», построенном на Трассе здоровья в нарушение закона, который запрещает размещение капитальных объектов в прибрежной защитной полосе.

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Олег Филимонов владеет недвижимостью в жилкомплексе «Морская симфония»

Информацию об имуществе политика и артиста «Думская» почерпнула из Государственного реестра прав собственности на недвижимое имущество.

Олег Филимонов
Олег Филимонов
Олег Филимонов
Олег Филимонов

Напомним, своими приоритетными задачами кандидат называет обеспечение свободного и безопасного доступа одесситов к морю, а также защиту парков, склонов и исторического центра от застройки.

ЖК «Морская симфония» был построен в прибрежной зоне Фонтана, на Трассе здоровья, которую высотка буквально «разрезала» напополам. В прошлом году застройщик надумал проложить дорогу к комплексу через парк «Юность», чему воспротивились жители микрорайона.

По нашим данным, Филимонов инвестировал в комплекс «Морская симфония» много лет назад, еще на старте строительства. После этого небоскреб на побережье долгое время стоял недостроенным, да и сейчас его трудно назвать полноценным ЖК. Возводила высотку компания «Терракс ЛТД». Согласно госреестру, сейчас она принадлежит Елизавете, Александре и Михаилу Стукальским — детям погибшего в автокатастрофе в 2014 году Станислава Стукальского, известного одесского бизнесмена, зятя Григория Суркиса и криминального «авторитета» по прозвищу Стас.

Официально Филимонову там принадлежит машиноместо площадью 15,7 кв. м и нежилое помещение 810 общей площадью 107,9 кв. м. Право собственности было официально зарегистрировано летом прошлого года. Неофициально, по информации наших источников в мэрии, в собственности «слуги» находится еще несколько квартир в высотке.

Олег Филимонов

«Все застроили, везде дома, дома, дома. Ну, неужели, без этого нельзя?! Так постройте эти же самые дома, но не на морской полосе. Я объездил много стран, и во всем мире такого нигде нет. Морская зона – пожалуйста, гуляй», — возмущается Филимонов в интервью «Интерфаксу».

На Зе-кандидата также зарегистрированы другие домовладения, квартиры, нежилые помещения, земля и дача.

Одно из таких помещений — площадью 184,9 кв. м — находится на Болгарской, 52. Еще одно крупное помещение площадью 2559,3 кв. м на Дальницкой, 50/17 (половину) кандидат в мэры Одессы приобрел в ноябре 2013 года.

Также кандидат является собственником некого домовладения площадью 306,1 кв. м на улице Никитина, 8 и жилого дома с хозпостройками на Марата, 5. Последний был арестован по решению Малиновского райсуда Одессы в интересах Мануны Оглы, которая считает этот объект своим.

Кроме того, на Филимонова зарегистрирована дача в Черноморске.

Проживает артист в доме на Дачной, 1, в районе 13-й станции Большого Фонтана. Именно там он недавно принимал в гостях киевскую журналистку Соню Кошкину, которой дал программное интервью.

Источник: Думская.net

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