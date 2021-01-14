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Как чистят одесские дороги от снега? (фото)

Как чистят одесские дороги от снега? (фото)

Еще вчера утром Одесса была похожа на зимнюю сказку с белоснежными сугробами. Но уже к обеду большая часть снега начала таять. Корреспондент «Одесской жизни» посмотрел, как чистят дороги и тротуары от мокрого снега, и делают ли это вообще.

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Что касается проезжих частей больших улиц, то тут дела обстоят довольно хорошо, но не идеально. Полосы и пешеходные переходы были полностью очищены от снега, а вот обочины, видимо, решили обойти стороной, и оставили все, как есть.

А если свернуть в какой-то двор или небольшой переулок с основной улицы, то здесь картина еще хуже. Асфальт «спрятался» под слоем мокрого снега, и дорога стала похожа на болото. В итоге машины буксуют, а в пешеходов летит грязный снег.

С тротуарами тоже не все так однозначно. Есть как идеально вычищенные дорожки, так и покрытые лужами и мокрым снегом. В некоторых местах горожане взяли дело в свои руки, а точнее в ноги, и сами вытоптали себе путь. Дорожки, которые ведут к открытым магазинам также почти все очищены.

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Очистка дорог, прохожие
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Очистка дорог, жензина с пакетом
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дорога, снег, прохожий
Очистка дорог, вход в ломбард
дорожка в снегу
неочищенная от снега дорога

Напомним, в ночь на среду, 13 января, Одессу впервые в 2021 году накрыло снегом.

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Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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