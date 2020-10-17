Юлія Тимошенко: Потрібно законом захистити Одеські схили від незаконних забудов

Про це заявила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час відвідування схилів та зустріччю з громадськістю й активістами Одеси.

Голова партії також поставила свій підпис під зверненням одеситів щодо необхідності ухвалення закону про заборону будівництва на схилах Одеси.

«Коли я мала честь очолювати український уряд, ми прийняли постанову спеціально лише для парку «Ювілейний». Нею ми заборонили будь-які забудови. Ця постанова працює досі, й ніхто не добрався до забудови парку», – нагадала Юлія Тимошенко.

Вона застерегла, що ті будівництва, які вже йдуть на схилах, потребують негайної реакції, негайного зупинення.

«Якщо ми зараз не поставимо серйозний заслон для забудови схилів, якщо ми зараз не зробимо все, що треба в парламенті, то ми просто втратимо це унікальне природне надбання Одеси. Я б хотіла, аби ми сьогодні не просто розмовляли на цю тему, а реально розробили швидко, буквально цього тижня законопроєкт, який раз і назавжди забороняє будь-які забудови на схилах. Бо самих лише слів про те, що їх забудовувати не треба, – замало. Тому з Одеси я повезу до Києва вже готовий законопроєкт, ми його зареєструємо в парламенті, і я сподіваюся, що ми зможемо зібрати більшість та прийняти цей закон», – запевнила Юлія Тимошенко.

Джерело: Батьківщина