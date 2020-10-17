Новости Одессы и Одесской области

Юлія Тимошенко: Потрібно законом захистити Одеські схили від незаконних забудов

Юлія Тимошенко: Потрібно законом захистити Одеські схили від незаконних забудов

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко ініціює створення та розгляд у Верховній Раді закону щодо заборони забудівлі Одеських схилів та визнання їх Національним природним заповідником.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Про це заявила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час відвідування схилів та зустріччю з громадськістю й активістами Одеси.

Голова партії також поставила свій підпис під зверненням одеситів щодо необхідності ухвалення закону про заборону будівництва на схилах Одеси.

Юлия Тимошенко про защиту одесских склонов

«Коли я мала честь очолювати український уряд, ми прийняли постанову спеціально лише для парку «Ювілейний». Нею ми заборонили будь-які забудови. Ця постанова працює досі, й ніхто не добрався до забудови парку», – нагадала Юлія Тимошенко.

Вона застерегла, що ті будівництва, які вже йдуть на схилах, потребують негайної реакції, негайного зупинення.

«Якщо ми зараз не поставимо серйозний заслон для забудови схилів, якщо ми зараз не зробимо все, що треба в парламенті, то ми просто втратимо це унікальне природне надбання Одеси. Я б хотіла, аби ми сьогодні не просто розмовляли на цю тему, а реально розробили швидко, буквально цього тижня законопроєкт, який раз і назавжди забороняє будь-які забудови на схилах. Бо самих лише слів про те, що їх забудовувати не треба, – замало. Тому з Одеси я повезу до Києва вже готовий законопроєкт, ми його зареєструємо в парламенті, і я сподіваюся, що ми зможемо зібрати більшість та прийняти цей закон», – запевнила Юлія Тимошенко.

Юлия Тимошенко про защиту одесских склонов
Юлия Тимошенко про защиту одесских склонов
Юлия Тимошенко про защиту одесских склонов
Юлия Тимошенко про защиту одесских склонов
Юлия Тимошенко про защиту одесских склонов
Юлия Тимошенко про защиту одесских склонов
Юлия Тимошенко про защиту одесских склонов
Юлия Тимошенко про защиту одесских склонов

Джерело: Батьківщина

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить