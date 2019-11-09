Хищение земли в Приморском районе Одессы на 4,5 млн грн: подозреваемые ответят в суде

Прокуратура подозревает группу одесситов в хищении земли. На территории Приморского района они подавали в органы государственной регистрации заведомо поддельные документы, а после получения права собственности на землю реализовывали участки.

По информации прокуратуры Одесской области, следствие установило, что к махинациям с земельными участками причастны семь человек – 2 организатора и 5 исполнителей.

В начале 2017 года они подавали в государственные органы регистрации подделанные документы, и таким мошенническим путем им удалось завладеть некоторыми участками земли в Приморском районе. В результате этого территориальной громаде Одессы нанесен материальный ущерб в 4,5 миллиона гривен.

На данный момент прокуроры уже отправили иск в суд в интересах Одесского городского совета. В нем идет речь о возвращении земельных участков в собственность территориальной громады города.

В то же время, подозреваемым инкриминируют ч.2, ч.3, ч.4, ст. 190 УК – мошенничество, ч. 2. ст. 15 УК – выполненное покушение, но не законченное преступление по причинам, не зависящим от воли исполнителя, ч. 4 ст. 358 УК – повторная подделка или сбыт поддельного документа.

Фото: Виталий Милевич

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