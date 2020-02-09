Газовые системы дома: кто платит за проверку?

Техническое обслуживание (ТО) внутридомовых систем газоснабжения жилых домов проводится с целью выявления утечек газа, предотвращения возникновения аварийных ситуаций. Согласно правил безопасности систем газоснабжения, каждый газовый прибор имеет свои сроки ТО. Проводить техническое обслуживание могут организации, имеющие соответствующие разрешительные документы, в том числе и «Одессагаз».

Кто ответственный за газовые системы в доме?

Ранее техническое обслуживание систем газоснабжения специалисты «Одессагаза» проводили бесплатно, поскольку средства на эти цели были заложены в тариф. В мае 2018 года вышел

Приказ Министерства энергетики и угольной промышленности Украины №250*, который в корне изменил ситуацию. Теперь за техническое обслуживание систем газоснабжения должен платить заказчик, и осуществить его можно только при наличии договора.

– В соответствии с действующим Кодексом газораспределительных систем, техническое обслуживание будут проводить исключительно на договорной основе, поскольку с 2018 года затраты на техническое обслуживание газопровода и газовых приборов больше не входят в стоимость газа для бытовых потребителей, – уточнили в информационной службе «Одессагаза».

Договора на техническое обслуживание газовых сетей и оборудования должны заключить балансодержатели дома – ОСМД, управляющая компания, а также собственники квартир и частных домов.

За что платим?

Техническое обслуживание производится в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения (ПБСГУ)**. Периодичность зависит от вида оборудования.

Техническое обслуживание газовой плиты: один раз в три года.

Сверяют соответствие установки газовой плиты с требованиями нормативных документов. Должны проверить надежности крепления стола плиты к ее корпусу, сохранность и наличие ручек кранов плиты, состояние конфорок, отсутствие нагара на стенах духового шкафа. Обращается внимание и на плотность перекрытия газа краном, плавность его хода. При необходимости проводится смазка крана. Кроме того, газовщики обязаны проверить и отрегулировать процесс сжигания газа (пламени горелок), а также герметичность всех мест резьбовых соединений после отключающего устройства. При обнаружении негерметичности устранить ее и провести повторную проверку плотности соединений.

Техническое обслуживание газовой колонки: один раз в год.

Сверяют соответствие установки газовой колонки требованиям проекта, нормативных документов и исполнительной документации. Осуществляют проверку отключающего устройства перед прибором, надежность его фиксации в состоянии «закрыто», по необходимости производят смазку. Обязательно должны проверить наличие тяги в дымовом канале, срабатывание автоматики безопасности и отрегулировать, если это необходимо. Осмотреть газоотводный патрубок и проверить: отсутствие зазоров между трубой и колпаком водонагревателя, между отдельными элементами в местах ввода трубы в дымоход, утепление дымовой трубы.

Техническое обслуживание отопительного прибора: один раз в год.

Производится внешний осмотр газопровода и крана перед газовым прибором с целью выявления дефектов и соответствия установки отопительного прибора требованиям проекта,

нормативных документов и исполнительной документации. Проверяют устойчивость отопительного прибора, наличие тяги в дымовом канале. Обращают внимание на материал напольного покрытия: он должен соответствовать правилам пожарной безопасности. А также — работу и чистоту горелок, герметичность резьбовых соединений и места ввода трубы в дымоход, утепление дымовой трубы и т. д.

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Стоимость технического обслуживания в компании «Одессагаз» рассчитывается индивидуально для каждого потребителя. Сумма оплаты зависит от количества газовых приборов в квартире или доме.

* «О признании утратившим силу приказа Государственной акционерной холдинговой компании «Укргаз» от 30 июля 1997 года № 35».

** Приказ Министерства энергетики и угольной промышленности Украины № 285 от 15 мая 2015 года.

Если есть угроза жизни…

Если газовый прибор или арматура газопровода находятся в аварийном состоянии, которые невозможно устранить на месте, или дальнейшая эксплуатация прибора (арматуры) может

угрожать жизни людей, слесарь по согласованию с мастером обязан отключить газовый прибор, установить заглушку на кране перед прибором и составить соответствующий акт.

Фото:lh3.googleusercontent.com

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