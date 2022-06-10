Гашение новой марки и театральный фестиваль онлайн: бесплатные события Одессы 10-12 июня

Как давно вы были на фестивале? Мы предлагаем вам заполнить этот пробел. Ведь на днях вы можете побывать, хотя бы и виртуально на фестивале фильмов для детей и на театральном фестивале «Мельпомена Таврии», показы которого состоятся в других городах Украины и Европы, а также онлайн. Именно к ним мы предлагаем вам приобщиться.
Что: Гашение марки «Ассоль уже не та»
Где: Садовая, 3, Главпочтамт
Когда: 10 июня, 14:00
Что: Фестиваль «Чилдрен-Кинофест»
Где: онлайн
Когда: 10 июня, 15:00
Что: Встреча «Шестидесятники: Олекса Резников»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского i здесь
Когда: 10 июня, 15:00
Что: Лекция «Имперские мифы в истории Одессы»
Где: Пастера, 13, Национальная библиотека
Когда: 10 июня, 15:00
Что: Презентация книги Елены Жуковой «Все что я помню»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 10 июня, 16:00
Что: Театральный фестиваль «Мельпомена Таврии»
Где: онлайн
Когда: 10-19 июня
Что: Jazz@the Gallery
Где: Галерея АртОдесса, Летний театр
Когда: 10 июня, 17:00
Что: Концерт групп «Колiр» и «Экипаж Калипсо»
Где: онлайн
Когда: 10 июня, 19:00
Что: Балет «Болеро» в исполнении артистов Одесского театра оперы и балета.
Где: онлайн
Когда: 10 июня, 20:00
Что: Блошиный рынок
Где: Троицкая, 56
Когда: 11 июня, 11:00-20:00
Что: Джаз на балконе
Где: Перон №7, Александровский проспект
Когда: 11 июня, 14:00
Что: Разговоры о войне и жизни
Где: Екатерининская, 77, Книгарня-кав’ярня
Когда: 11 июня, 16:00
Что: Концерт солистов Одесской оперы «С любовью к Украине»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 11 июня, 16:00
Что: Волонтерский панк
Где: онлайн
Когда: 11 июня, 18:30
Что: Классика на балконе
Где: Перон №7, Александровский проспект
Когда: 12 июня, 14:00.