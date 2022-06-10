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Гашение новой марки и театральный фестиваль онлайн: бесплатные события Одессы 10-12 июня

Гашение новой марки и театральный фестиваль онлайн: бесплатные события Одессы 10-12 июня

Как давно вы были на фестивале? Мы предлагаем вам заполнить этот пробел. Ведь на днях вы можете побывать, хотя бы и виртуально на фестивале фильмов для детей и на театральном фестивале «Мельпомена Таврии», показы которого состоятся в других городах Украины и Европы, а также онлайн. Именно к ним мы предлагаем вам приобщиться.

Что: Гашение марки «Ассоль уже не та»

Где: Садовая, 3, Главпочтамт

Когда: 10 июня, 14:00

Что: Фестиваль «Чилдрен-Кинофест»

Где: онлайн

Когда: 10 июня, 15:00

Что: Встреча «Шестидесятники: Олекса Резников»

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского i здесь

Когда: 10 июня, 15:00

Что: Лекция «Имперские мифы в истории Одессы»

Где: Пастера, 13, Национальная библиотека

Когда: 10 июня, 15:00

Что: Презентация книги Елены Жуковой «Все что я помню»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 10 июня, 16:00

Что: Театральный фестиваль «Мельпомена Таврии»

Где: онлайн

Когда: 10-19 июня

Что: Jazz@the Gallery

Где: Галерея АртОдесса, Летний театр

Когда: 10 июня, 17:00

Что: Концерт групп «Колiр» и «Экипаж Калипсо»

Где: онлайн

Когда: 10 июня, 19:00

Что: Балет «Болеро» в исполнении артистов Одесского театра оперы и балета.

Где: онлайн

Когда: 10 июня, 20:00

Что: Блошиный рынок

Где: Троицкая, 56

Когда: 11 июня, 11:00-20:00

Что: Джаз на балконе

Где: Перон №7, Александровский проспект

Когда: 11 июня, 14:00

Что: Разговоры о войне и жизни

Где: Екатерининская, 77, Книгарня-кав’ярня

Когда: 11 июня, 16:00

Что: Концерт солистов Одесской оперы «С любовью к Украине»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 11 июня, 16:00

Что: Волонтерский панк

Где: онлайн

Когда: 11 июня, 18:30

Что: Классика на балконе

Где: Перон №7, Александровский проспект

Когда: 12 июня, 14:00.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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