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Новости Одессы и Одесской области

Евгений Мураев: У ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА есть масштабная программа финансовой и культурной децентрализации

Евгений Мураев: У ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА есть масштабная программа финансовой и культурной децентрализации

Лидер партии рассказал о том, кого ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК выдвигает на выборы в новый парламент.

«У наших кандидатов хорошие шансы на победу. Это профессиональные хозяйственники и мэры городов, знающие, что нужно их городам и предприятиям, на которых работает около 500 тысяч человек», – сказал Евгений Мураев.

По его мнению, для проведения масштабных экономических реформ необходимо дать максимальную самостоятельность на места, реализовав программу децентрализации не на словах, а на деле, предложенную ОППОЗИЦИОННЫМ БЛОКОМ.

«Мы хотим, чтобы большинство налогов оставалось в городах, их зарабатывающих», – заявил оппозиционер. «Мы зарабатываем, а у нас забирают деньги и учат, при этом, как нам Родину любить», – с возмущением добавил Евгений Мураев. «А мы хотим возвратить свою Родину, свои ценности. Поэтому наряду с финансовой децентрализацией, ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК предлагает децентрализацию культурную, децентрализацию гуманитарную», – сказал оппозиционер.

Для этого, по его мнению, необходимо принять Закон о референдуме. «Мы сами вправе решать, на каком языке говорить и какие праздники отмечать», – уверен Евгений Мураев. Как пример того, как власть прислушивается к мнению своих сограждан, он привёл Швейцарию, где в год проводится до 600 референдумов.
Продолжая тему децентрализации и административной реформы, народный депутат выразил уверенность в том, что губернаторов должны выбирать органы местного самоуправления. «Зачем нам губернатор, которого присылает Киев для поддержания коррупционной вертикали? Его должен выбирать облсовет и ему же он должен быть подотчетен», – заявил оппозиционер.

Он также проинформировал избирателей о том, что у ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА есть программа «Новая индустриализация» – план вывода украинской промышленности и экономики в целом из кризиса. «Нам нужна сильная и независимая Украина. Команда ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА идёт в парламент с планом реформ, которые возродят страну», – заверил избирателей Евгений Мураев.

Источник: Odessit-ua

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