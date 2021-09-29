Делегация народных депутатов проверила работу очистных сооружений «Инфоксводоканала»

Группа народных депутатов во главе с председателем фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией во время рабочего визита в Одессу посетила филиал «Инфоксводоканал» и ознакомилась с уникальными для Украины технологиями очистки сточных вод.

Народные депутаты отметили, что работа предприятия является первым успешным примером государственно-частного партнерства в сфере предоставления услуг водоснабжения и водоотведения.

«Одесский водоканал должен стать примером для других городов. Это не только один из самых эффективных водоканалов с точки зрения административных процессов, но и с точки зрения тарифов и очистки стоков. Также – с точки зрения администрирования платежей. Ведь предприятие имеет один из самых низких показателей задолженности. Хотелось бы масштабировать такой опыт и как можно больше видеть такие примеры в других отраслях», – отметил Давид Арахамия.

Первый заместитель директора филиала «Инфоксводоканал» Максим Занфиров сообщил, что решением СНБО Украины и указом Президента Украины по всей стране была поставлена задача модернизации систем водоотведения. И сегодня Одесса стала первым городом в Украине, сточные воды которого очищаются по европейской технологии.

Специалисты группы компаний VTA AUSTRIA GmbH – мирового лидера в области очистки сточных вод – после ряда лабораторных и промышленных испытаний высоко оценили соблюдение «Инфоксводоканалом» утвержденных нормативов очистки как питьевой воды, так и сточных вод и признали состояние очистных сооружений предприятия одним из лучших в Украине. Это позволило без реконструкции и с минимальными затратами успешно внедрить австрийскую технологию и реагенты в технологический процесс очистки сточных вод на постоянной основе. С помощью биологических реагентов компании VTA стоки очищаются от азота аммонийного, нитритов, нитратов фосфатов и др. С эффективностью 97% удаляются микробные загрязнения, патогенные микроорганизмы, в том числе COVID-19, вирусы, грибки.

Представители нескольких парламентских комитетов отметили достижения и инвестиции «Инфоксводоканала» в экологию и охрану окружающей среды. Ведь компания первой в Украине перевела областной центр на безопасную технологию обеззараживания питьевой воды, а сегодня первой внедрила современную технологию очистки стоков.

«Впервые, на примере одесского водоканала, мы увидели, как биотехнологии позволяют возвращать воду в природу максимально очищенной. Я буду настаивать на применении подобных систем в Украине, чтобы наши реки через водоканалы могли очищаться», – сказал заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики Александр Мариковский.