Блогер Алексей Голобуцкий: оправдательный вердикт для мэра Одессы Труханова – неожиданность для Саакашвили и Кивана (мнение)

Киевский блогер Алексей Голобуцкий назвал завершение судебного процесса по одесскому “делу Краяна”, где обвиняемым проходил сам мэр Одессы Геннадий Труханов, “ожидаемым” и охарактеризовал его как “начало тектонических изменений” по искоренению беспредела.

Речь идет о завершившемся сегодня, 9 июля, судебном процессе по “делу Краяна”, рассматривавшемся более полутора лет. Обвиняющая сторона в лице НАБУ и САП считала, что одесский горсовет приобрел здание админкорпуса завода “Краян” для размещения в нем центра админуслуг и муниципальных департаментов по завышенной цене, и требовали для мэра Одессы, его заместителя, ряда чиновников и бизнесменов длительных сроков тюремного заключения. В свою очередь, Малиновский районный суд Одессы посчитал ряд доказательств со стороны САП не соответствующими закону и на основании этого вынес оправдательный приговор.

По мнению киевского политического блогера Андрея Голобуцкого, исход процесса был ожидаемым для всех, кроме бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили и строительного бизнесмена Аднана Кивана: “Итак, завершился один из самых громких за последние пару лет процессов – дело одесского “Краяна”. Того самого дела, где Труханову, мэру Одессы, “шили” покупку здания под центр админуслуг по завышенной цене. Завершился он вполне ожидаемо: мэр невиновен. Неожиданным это стало, пожалуй, для его давних врагов: экс-губернатора Одещины Саакашвили и сирийского бизнесмена, застройщика Аднана Кивана – генерального спонсора всей антитрухановской кампании.”

Голобуцкий считает, что сам процесс был заранее спланированным заказом, “подставой”: “В течение нескольких лет за судебным процессом наблюдала вся Украина. Метания обвинителей из стороны в сторону, затягивание дела и другие очевидные вещи наглядно показывали: с самого начала процесс был сшит по кривым лекалам. То, что это подстава, видели одесситы. Что отсутствует доказательная база – адвокаты. А главное, что сам процесс – чистой воды коммерческий заказ, который под выборы стал ещё и политическим.”

Также блогер уверен, что исход суда над мэром Одессы – это начало “тектонических изменений” по искоренению беспредела и системы заказных судебных процессов: “Что на выходе? Дело Труханова, вернее, его итог, может свидетельствовать о многих вещах. Например, о том, что если раньше на откровенную заказуху закрывали глаза и закрывали процессуальной ширмой, то теперь это уже не проходит. Я не говорю, что это Зеленский. Или “здобуток” новой власти. Я вообще не хочу писать это дело кому-то в заслуги. Но прямо сейчас кучке политиков и коммерсантов наглядно показали: как раньше уже не будет. Не будет по старинке, по беспределу. Это начало тектонических изменений, которые рано или поздно должны были произойти. Теперь интересно понаблюдать, какая судьба постигнет другие подобные конфликты – “нарисованные” преступления, построенные исключительно на личной политической неприязни и бизнес-конкуренции.”

Источник: Одесский курьер